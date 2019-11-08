清水警分局舉行守望相助隊常年訓練，會中並宣導2020台灣燈會。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局為提升隊員執勤知能，培養工作默契並強化民防及治安能量，日前於清水區公所舉行守望相助隊常年訓練，清水、沙鹿、梧棲等區共560人參加；此外，為有效宣傳2020台灣燈會，副分局長黃保勝也以趣味有獎徵答方式，從互動中加深隊員對燈會印象。

清水警分局6日傍晚在清水區公所3樓禮堂，實施108年度下半年度守望相助隊常年訓練，清水、沙鹿、梧棲等區共計560員參加訓練，透過此次常訓，以期提升隊員執勤知能，統一觀念作法，培養工作默契並強化民防及治安能量。

課程內容包含預防犯罪運用民力加強治安資蒐報、守望相助協勤任務及方式、全民國防教育等，黃保勝感謝各守望相助隊隊員犧牲奉獻認真執勤，並請協勤民力不分彼此，在協勤時或任何時刻，有任何問題，隨時歡迎與派出所或分局連繫反映。

另外，黃保勝表示，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，將於明年2月8日至23日在后里森林及馬場園區展出，展期共16天；后里主展區12個燈區(不包含中央政府燈區)、副展區文心森林公園共3個燈區，市府規畫合計共15個燈區；為有效宣達台灣燈會，黃保勝以趣味有獎徵答方式，藉由互動中加深隊員印象，並歡迎民眾屆時前往觀賞。

清水警分局長張啓祥表示，警力有限，民力無窮，分局藉由常年訓練，除了加強守望相助隊員各項執勤能力外，也能充分宣達分局所重視反毒及安居專案等各項治安資訊；此外，2020台灣燈會主燈區將在鄰轄后里等區舉辦，屆時交通將大量湧入呼籲民眾前往參觀時，能聽從員警指揮通行，才能開心賞燈。

清水警分局指出，平常利用民力常訓機會加強宣導有關反毒、防毒等工作，安居緝毒專案期望民眾熱心參與，並重視社區里民反映毒品問題，同時積極蒐證及查緝，希望隊員在社區鄰里間應多留意可疑入住及出入分子，並於社區活動時如聞到可疑毒品異味時，主動通報警方即時派員查處，以維護社區居民健康及居家安全，創造多贏局面，讓人民對政府反毒工作具體作為有感。

(中時 )