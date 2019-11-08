第四屆海上絲綢之路國際藝術節，11月22至27日泉州登場，將有台灣木偶、南音藝術團體赴泉州參演。（藍孝威攝）

第四屆海上絲綢之路國際藝術節將於11月22至27日在福建泉州登場。本屆海藝節由大陸國家文化旅遊部和福建省人民政府主辦，福建省文旅廳和泉州市人民政府承辦，屆時將有40多個國家和地區的130多個文化團體，1200多名藝術家、專家學者和國際友人等蒞臨泉州參加活動。多場活動當中，將有來自台灣的木偶和南音藝術團體將赴泉州參加演出。

主辦單位今天上午在北京國際飯店舉行記者會。海藝節自2014年來已經成功舉辦了3屆，永久落戶泉州市。已有60多個國家和地區，8000多名國際組織和外國官員、專家學者、藝術界人士、國際友人參與，逐步覆蓋了海絲沿線國家和地區，形成了一定的品牌影響力。

第四屆海藝節以「多彩海絲、文明互鑒」為主題，秉承「展示、交流、合作、共享」的理念。活動包括「藝術展演展示、藝術發展論壇、網絡藝術節」三大板塊。同時，泉州市直有關部門和各縣（市、區）也策劃生成了各具特色的活動項目。

根據活動安排，11月20日、21日，各地嘉賓、文化團體陸續抵泉；11月22日晚開幕式，11月22至27日期間，主要活動項目同期舉行，將海藝節推向高潮；海絲非遺展、書畫展將延續到12月，古城徒步穿越活動12月1日舉行。

相關活動包括：

一、藝術展演展示

包括開幕式、第2屆海上絲綢之路非物質文化遺產展、第6屆中國泉州國際木偶展演、第13屆中國泉州國際南音大會唱、「一帶一路」藝術演出周、第6屆中國海絲書畫小品作品展6個項目。

1.開幕式。11月22日晚在新落成的泉州大劇院（歌劇廳）舉行。本次開幕式演出精心創排了一台新民族歌劇——《大海承諾》，該劇緊扣海絲主題，凸顯泉州特色，由多名國家一級導演、一級作曲主創。講述宋元時期，在海上絲綢之路兩大重要港口——亞歷山大港和泉州港之間，人們交流交往、互通有無的文明對話，以及發生在這一背景下，泉州木偶藝人履行承諾、遠渡重洋的傳奇故事，謳歌海上絲綢之路上一代代開拓者、繼承者向海的膽略勇氣，頌揚了先人們對交流互鑒的不懈追求。公元10世紀中國、印度、埃及等海絲沿岸國家的人文景觀、建築風貌等也將在劇中重現。

2.海絲非遺展。以「一條海上絲路，萬千非遺瑰寶」為主題，11月23日在新落成的泉州非物質文化遺產館開幕，展演至11月27日。本次非遺展突出非遺保護成果、產品開發創新和項目活態展示三大特色，匯聚了歐洲、非洲、亞洲12個國家（含中國）的傳統美術、傳統手工技藝等130個非遺項目、500多件展品。每一項非遺項目均有傳承人現場表演；同時，觀眾可以現場體驗手工製作，在趣味、互動中感受非遺文化。

國際展區：每個項目都代表其國家的最高水準。如印度南部的卡拉姆卡里，這是一種手繪印花棉紡織品，工藝繁雜，十分精美，本次參展藝術家裡亞茲汗·巴查汗創作的卡拉姆卡里作品被作為印度的國禮；土耳其陶瓷藝術家古爾遜復興了在17世紀近乎失傳的「伊茲尼克陶瓷藝術」，2009年他被聯合國教科文組織授予「活態傳承人」稱號。

大陸國內展區：參展的80多個項目都是世界級、國家級非遺項目。有入選聯合國教科文組織非遺保護名錄的水密隔艙福船製造技藝、黎族傳統紡染織繡技藝、熱貢藝術、龍泉青瓷燒制技藝、中國剪紙等，入選國家級非遺名錄的北京藥香製作技藝、西藏尼木古寶藏香、蘇州蘇繡、海南椰雕、濰坊風箏、成都漆藝等。

3.國際木偶展演。將於11月23日在泉州木偶劇院開幕，11月26日在惠安縣文化中心閉幕。本屆木偶展演是歷屆木偶品類最齊全、演出場次最多的一屆，有來自瑞士、俄羅斯、匈牙利、越南、澳大利亞、韓國、印尼、荷蘭、德國、意大利等國家的10支隊伍，17個大陸木偶表演團隊、2個台灣的木偶藝術團體將赴泉州展演，參演的木偶品種有提線木偶、掌中木偶、杖頭木偶、鐵枝木偶、皮影戲、手影戲等。活動將深入劇場、村居、學校等40多個場所，開展70多場演出。

4.國際南音大會唱。於11月21日在泉州梨園古典劇院開幕，一直延續到11月30日。主要內容包括交流演出、南音保護傳承展、南音學術研討會等，來自菲律賓、日本、印尼、新加坡、馬來西亞等國外9個南音社團，香港、澳門、台灣和深圳、漳州、泉州的24個南音團體參加。

5.「一帶一路」藝術演出周。於11月23日至30日舉辦，「東亞文化之都」和「一帶一路」沿線的8個國家和地區（韓國、日本、泰國、印尼、黑山、波蘭、中國香港、內蒙古）的10個藝術團參加，演出主要安排在縣（市、區），並安排特色團組到泉州清源山等知名景點演出，促進文旅融合。藝術種類包括民族器樂、民族舞蹈、現代舞、室內樂、音樂劇等，有韓國清州、光州、濟州帶來的傳統舞、現代舞、音樂會，日本橫濱的音樂會，還有香港的「敦煌絲路回響」音樂會。

6.海絲書畫展。將於11月22日在中國閩台緣博物館開幕。由福建省美術家協會、省書法家協會等單位聯合主辦，從國內外5000多件參賽作品中評選出近200件展出，並同期舉辦海絲主題書畫采風創作活動。

二、藝術發展論壇

本屆論壇將突出「國際元素、時代特徵」，以「美美與共——中外藝術與文明交流互鑒」為主題，設立「傳統與未來——探尋古代‘海上絲綢之路’」「交流與合作——文化多樣性公約的意義」「文化與旅遊——多視角的國際人文合作」三個分議題。

論壇將於11月23日在泉州迎賓館開元樓舉行，來自中國、法國、意大利、英國、約旦、日本、韓國、聯合國教科文組織等100多位在音樂、美術、非遺、旅遊、文學等領域的知名專家學者參加。如：法中文化交流協會主席於貝爾·馬薩利，約旦造型藝術協會主席穆罕默德·賈盧斯，中央文史館館員、中國藝術研究院音樂研究所名譽所長田青等。

三、網路藝術節

圍繞「海藝節」主題，突出網路傳播平台效應，打造一場人人可參與、全球「享」互動的藝術盛會。渠道上，以改版升級的海藝節官網為主體（網址：http：／／www.hsgjysj.com／），開設海藝節英文頻道，及時發佈海藝節各方塊活動信息，錄播開幕式、南音大會唱、國際木偶展演等重要活動，著力搭建「海藝節」網絡分會場，方便網民及時掌握動態、觀賞互動。內容上，圍繞開幕式文藝演出、藝術展演展示、藝術發展論壇等主要活動版塊，製作系列短視頻、H5作品，策劃舉辦海藝節抖音短視頻、微博話題、網民「隨手拍」等徵集活動，吸引網民廣泛參與互動。

四、全域性活動項目

泉州市域廣闊，歷史文化名鎮名村數量眾多，各（縣、市）物質和非物質文化遺產十分豐富。本屆海藝節期間，市直有關單位和各（縣、市）將舉辦10多個項目，展示文物考古保護、文化與旅遊融合、非遺傳承大師技藝等多樣活動，讓嘉賓、遊客深入鄉間、坊間，體驗鄉土民情、鄉愁記憶。

(中時 )