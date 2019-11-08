台中市北區公園路某家KTV門口，8日凌晨發生一起酒後打架事件，市警2分局出動快打部隊趕抵現場，當場壓制並逮捕22歲簡姓男子，他向警方供稱，3、4人酒後互看不順眼起口角打起來，簡男因涉嫌持刀劃傷黃男，黃經送醫治療無礙，警方將簡男依傷害罪嫌移送，另調閱監視器追查其他涉案嫌疑人。
警方指出，當時場面相當混亂，一群年輕人在KTV大門外互毆，其中英勇的蘇姓女警與男警，齊力將持刀的簡男壓制、逮捕，並清查短刀來源，追查其他涉案對象。
警方調查，22歲簡姓主嫌帶回派出所偵辦，33歲受傷黃姓男子手臂遭劃傷，警方調閱監視器後已掌握相關涉案車號及人員，並已派員積極查緝到案。
警方另於KTV附近停車場發現一名受傷女子，指稱加害人已駕車離開現場，警方除立即將該女子送醫外，並已積極調閱監視器鎖定涉案車號及涉案人員，追查到案。
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(中時 )
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