老翁躺在地上，嚇壞路人，蘆竹警方協助回家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

老翁躺在地上，嚇壞路人，蘆竹警方協助回家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

老翁躺在地上，嚇壞路人，蘆竹警方協助回家。（蘆竹分局提供／甘嘉雯桃園傳真）

蘆竹分局大竹派出所女警游子萱與警專實務訓練生戴翊丞，7日早上巡邏經過蘆竹區中興四街時，見到一名老翁躺在地上，於是趕緊上前查看。原來當天因為天候晴朗，老翁嫌天氣太熱，竟然就隨興躺在冰涼的人行道上「消暑」，因而造成誤會。

員警隨後在對談過程中，發現這名高齡85歲的老翁無法清楚說出自己的姓名與住址，只好載著他四處查訪，而在場多位熱心的居民也協助向左鄰右舍打聽，直到一位廟宇的志工認出，才指出老翁可能的居住地點。而員警在查訪近10個社區大樓後，終於有保全人員認出，這才將老翁安全送返回家。

員警原本使用手持行動載具的人臉辨識系統，試圖查證老翁身分，但是因為戶政事務所照片久未更新，與現時面貌差距甚大，因此系統無法準確辨識，查知身分，蘆竹分局呼籲，家中長者有迷途走失風險者，為提高尋獲機率，請定期向戶政事務所申請照片更新，或向區公所申辦愛心手鍊，警察機關也有提供指紋建檔服務。

(中時 )