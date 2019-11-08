國民黨立委許毓仁上午集結近30名新創業者，宣示爭取進入不分區安全名單。（趙婉淳攝）

國民黨不分區立委許毓仁今天邀集近30名新創朋友，宣示爭取進入不分區安全名單。被問到黨魁吳敦義日前脫口考慮自列不分區第8至10名，許說，主席應扮演「強力催票器」；至於有無接獲民眾黨挖角，許否認並強調目前並無這樣的考量。

許毓仁昨晚預告今天將有重大預告，幕僚也三緘其口，上午吸引大批媒體到場，原定的會議室狹小，無法容納媒體與力挺許毓仁的新創業者，於是改在大廳對外報告。

許毓仁高呼，2020年大選是國民黨重返執政最重要的契機，面對關鍵時刻，不分區立委名單對國民黨就愈重要。不分區立委，除了代表政黨形象，更要呈現一個政黨的前瞻性以及關注議題的多元性，更需要專業化、年輕化，讓國會充滿創新挑戰、肯衝、能衝的青春氣息，才能讓民眾重拾信任。

許毓仁強調自己4年來在科技立法、連結國際、人權議題著墨甚深，因此全力爭取進入國民黨2020不分區立委安全名單，守護國民黨多元、進步、新創、科技的價值。

關於黨主席吳敦義拋自列不分區第8至10名，引發挺吳、反吳力量拉扯。許毓仁說，不分區名單要展現一鼓作氣把政黨支持度催出來的態度，主席排的位置有其考量，若能一舉催票、強力壓陣，是最偉大的示範作用，主席應扮演「強力催票器」，而不是討論排名順序。

今晚前黨主席連戰出手力邀歷任黨主席替韓擘劃選戰策略，詢及屆時會中若勸退吳敦義不該列不分區安全名單，許毓仁表示，大老與長輩有其溝通方式，尊重他們。傳出民眾黨近日接觸部分國民黨不分區立委，盼挖角加入民眾黨，許毓仁說，民眾黨並沒有跟他接觸，而且他目前並無這樣的考量。

(中時 )