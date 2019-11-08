在網路世界搜尋資料卻一事無成，這樣的沮喪你我應該有過，這其實不是google大神失靈了，而是使用者犯錯所致。國外資訊專家說，大眾使用Google搜尋，可能不夠有耐心，以為只搜尋一次就能找到答案，或者搜尋時鍵入過於精準的關鍵字，結果網搜半天而一事無成。其實這些錯誤都不難修正，想要google大神有求必應，謹記高手傳授秘招就對了。

Google搜尋有其演算的方式，一般大眾未必懂得，《Business Insider》報導，Google資深研究科學家Daniel Russell分享3項大眾使用Google搜尋最常犯的錯誤，只要深入了解其中的關係，避開這些地雷，下次Google資料就能更如魚得水。

※只搜尋一次就想找到答案

複雜的議題通常具有許多角度與不同觀點，如果只進行一次搜尋，無法全方位理解該主題的完整內容，因此Russell 建議至少以不同角度輸入相異的關鍵字，進行兩次以上的搜尋，才能獲得更多元的觀點與角度。

※過於精準的關鍵字

過於具體關鍵字反而不妙，過多的資訊恐怕會產生誤導效果。舉例來說，想要得知章魚的平均體長是多少，你可能聽說是21英吋，因此Google「章魚平均體長21英吋」，很容易被引導出錯誤解答。最好的方式是簡單化，只需輸入「章魚的平均長度」就能有答案。Russell 形容，就好比已經有偏見的陪審團，不必在搜尋中加入特定關鍵字，引導Google往特定的領域尋找答案。

※不要跳過陌生的搜尋結果

檢閱搜尋結果時可能會出現陌生詞彙，Russell 建議千萬不要跳過，因為答案可能就在其中，反而應該將那些不熟悉的單字、專有名詞再拿去Google搜尋一次。

Russell 以搜尋「為何每到夏天我臉頰上都有白色斑點？」為例，在查看結果時卻跳過一項以「hypopigmentation（色素沉著不足）」為標題的連結。若是因為不熟悉該名詞是什麼意思而忽略，很可能該症狀就是問題的解答。

(中時電子報)