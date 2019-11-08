國民黨今日召開記者會，抨擊蔡政府只會大開芭樂票，對青年承諾狂跳票，對低薪窮忙的現況提不出解方，還反對韓國瑜「學貸0利率」政見拒絕投資青年，相形之下國民黨有提出解方，呼籲民進黨不要反對。

記者會先由兩位青年表達心聲，王先生表示，若能學貸免利息可大幅減緩壓力，因為目前低薪問題已經壓得年輕人喘不過氣，教育是脫貧的路徑並讓許多人增加競爭力，國家才有生產力，這不只是青年政策，更是社會福利的一種。趙小姐則指出，她的台大同學多數到國外就業，顯示高知識人才流失嚴重，蔡政府未能解決低薪問題。

國民黨文傳會副主委黃子哲指出，民進黨政府喜歡選擇性運用數字誤導民眾，例如政府說青年的年所得平均54萬，但實際上扣掉物價指數後，可支配所得只剩39萬多。此外，政府說勞工平均薪資約4萬9千元，但中位數只有3萬9千元。蔡政府的數據與民眾感受差距很大。

黃子哲強調，蔡英文兩次競選時，提出很多給年輕人的芭樂票，包括學貸由政府擔保、千億創業基金、起薪3萬元、社會住宅達到20萬戶、選舉投票降到18歲等都未實現，蔡英文根本是「跳票魔」。

台北市議員戴錫欽則指出，國民黨團已經提出「提高薪資執行特別條例草案」，內容包括政府主動加薪帶動民間加薪、甄選幸福企業並予以獎勵、建立青年就業儲蓄帳戶制度、公布低薪企業負責人姓名等，這項法案遠比中共代理人法案重要太多，民進黨應一同推動，共同為這項對年輕人有利的法案努力。

(中時 )