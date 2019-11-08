大聯盟銀棒獎8日出爐，太空人強投「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)生涯第2度摘下投手銀棒獎。葛倫基季中從國聯響尾蛇轉來美聯太空人，結果他還是拿到了國聯銀棒獎與國聯金手套(金手套6連霸)，本季在蛇軍累計54打席3支全壘打，打擊率0.271、長打率0.583可能會讓很多野手汗顏。

葛倫基首次拿銀棒獎是2013年，他72打席繳出0.328打擊率，上壘率更高達0.409，令其他國聯投手十分頭疼。本季來到美聯有些可惜，幾乎沒有機會站上打擊區，世界大賽只打了2打席無安打。如果他終老太空人，這就是最後一次獲獎了，他也是少數坐擁賽揚獎、銀棒獎、金手套的強投，比肩墨西哥傳奇名將瓦倫祖拉(Fernando Valenzuela)。

另一名值得注意的是雙城猛將克魯茲(Nelson Cruz)，他以38歲之齡摘下美聯DH銀棒獎，生涯第3度獲獎。克魯茲從水手轉來雙城之後火力持續高檔，41轟、108打點，打擊率0.311、攻擊指數1.031都極為驚人。雙城季外用1200萬美元球團選項輕輕鬆鬆將他多留1年。

(中時電子報)