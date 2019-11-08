國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近日被周刊爆料2011年曾於台北市南港購買7200萬豪宅，讓綠營撿到槍窮追猛打韓炒房。但有眼尖網友發現，蔡英文民國85、86年的財產申報資料顯示，在86年一口氣賣出位於內湖區第六期重劃區內15筆土地，2015年國民黨立委蔡正元及前立委邱毅共同表示，蔡英文買賣土地的交易所得至少1.8億元！網友看完紛紛憤怒表示，「燒到小英自己了，1450還不出來救駕」。

韓國瑜被周刊爆料於8年前在南港買一戶房屋價值7200萬，韓國瑜聲明他與妻子8年前合力購買預售房屋，但因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售，完全合法；且當時夫妻皆非公職人員，無財產申報之義務；他於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

對民進黨的窮追猛打，有眼尖網友發現，據本報2015年12月10日訊，當年民進黨對時任副總統候選人王如玄33歲買賣軍宅案猛打，當時國民黨回擊的圖資顯示，從蔡英文時任公平交易委員會委員時所申報的資料清楚揭示，蔡英文在85年到86年間賣掉所持有西湖段的15筆土地，面積共計271坪。

邱毅當時爆料指出，蔡英文33歲擔任政大教授時，一次出手就買進15筆土地，當時公告地價才2.4萬，邱毅檢視賣掉的15筆土地，從土地異動索引紀錄明確記載原先是在77年3月1日交易並於同年4月15日辦理過戶登記，顯示一出手就買下15筆土地，並在86年6月一口氣賣出位於內湖區第六期重劃區內15筆土地，邱毅當時質疑，蔡英文購地的目的不是炒作是什麼？

而依據該地段77年公告現值每坪均價約2.4萬元，86年公告現值每坪均價約26.4萬元，價差每坪24萬元，土地價值成長11倍；蔡主席買賣的271坪土地依不動產專家依當時市值估計「獲利倍數為2.8，實際獲利金額至少1.8億(24萬x 271坪x 2.8倍)」。對比當年王如玄買賣9間眷宅投資總獲利僅1380萬元，蔡英文無疑是炒作高手，聰明投資客。

民進黨當時12月10日召開緊急記者會回應，時任發言人王閔生表示，蔡英文的資金來源有「借貸及父母自小為她做的理財規劃」。王閔生當時強調，「這是正當的投資理財，但卻被國民黨拿來當作轉移軍宅焦點的議題」。

此外，值得注意的是，根據網路公開的108年3月29日《監察院廉政專刊第143期》記載，總統蔡英文申報存款5,406萬872元，出租給東道有限公司的土地每月租金9萬元，房屋貸款加上授信貸款共有907萬8303元、投資東道有限公司110萬元。另持有中正企業有限公司股票總額413萬6370元。不動產部分，包括：台北市松山區、大安區、新北市永和區共計4筆土地，另在台北市大安區及新北市永和區有建物2筆。

而對於韓國瑜被爆的南港豪宅案，蔡總統7日上午受訪回應稱，「韓國瑜一直以庶民形象展現自己，這件事也讓他跟庶民形象有落差。這高房價，不是一般的庶民可以負擔的起的」。

網友看完紛紛憤怒表示，「燒到小英自己了，1450還不出來救駕」、「小英打韓買房 就像美國出生打香港出生」、「蔡投資+炒房+炒地皮？」、「小英超級有錢」、「蔡的15筆是投資 韓的一筆說自住不行，無恥1450」。

(中時電子報)