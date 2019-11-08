台中今年已發生兩起農地工廠火災，更痛失兩名消防弟兄。市議員陳文政在議會質詢時，要求市府不要「今天公祭，明天忘記」，表示這兩名消防弟兄不是死於意外，而是被中央的政策買票給害死的。強力要求經發局，身為工廠登記的主管機關，應該要更積極做好源頭管控，杜絕工安意外發生，解決台中整體發展的毒瘤。

台中市議會今日進行財政委員會業務質詢！陳文政說，從100年至今，台中市耕地面積的數據變化，其中大雅、后里、霧峰、潭子、太平、烏日這些農地違章工廠熱區，近8年耕地面積減少接近1千300公傾，相當於1900個標準足球場。

陳文政說，耕地面積減少，但這些區域近年來「農地違章工廠」卻大幅增加，加上今年中央工輔法修訂後，這些最近才蓋的農地違章工廠將就地合法，已成為台中未來發展的「毒瘤」。

陳文政表示，過去輔導97年以前的農地工廠就地合法，是因為早年台灣在拼經濟，且法規尚未健全，有歷史脈絡。而今中央蔡政府為了政策買票，大赦到105年，讓這些不肖業者有利可圖，期間大量收購、承租農地並且拼命蓋工廠，享受政策買票帶來的土地收益，也衍生出許多代辦業者，光明正大標榜「書審未過，保證退款」的服務。

陳文政痛批根本是「農地＋鐵皮=發大財」，此舉只會讓市容更加破碎，加劇區域發展的不平衡。他強力要求經發局身為工廠登記的主管機關，不是只管發照等行政作業；該局還掌管台中經濟活動的發展方向，與市民日常生活息息相關，應主動積極地解決問題，不要給市民有「今天公祭，明天忘記」的觀感。

(中時 )