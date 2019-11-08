此次香港科大陸生遭毆，事件當事人之一、台籍校長史維針對「反送中事件」已召開數次公開論壇，但仍被捲入風暴中心；令人聯想到上月底香港理工大學舉辦畢業典禮時，校長滕錦光拒絕與戴口罩上台的畢業生握手合照，引發熱議。此前香港8所公立大學（8大）發布公告「對暴力說不」，也明確表示大學絕不是政治戰場。如何面對政治入侵校園，考驗校長們的智慧。

香港科技大學是香港「8大」裡最晚成立的大學，創校僅28年，但多次躍上QS全球年輕大學（Top 50 Under 50）冠亞軍，學術聲譽良好，在香港被稱為「三大」，也就是港人普遍認同的最好的3所公立大學之一（其他兩校是香港大學和香港中文大學）；出生於台灣新竹的港科大校長史維去年才上任。

反送中風波持續至今將近半年，「8大」各校校長對事件的表態、包括是否支援被捕學生，一直是外界檢視焦點。其中港大校長張翔，是出生於大陸江蘇南京市的美國材料學家，2017年上任時已因其「大陸背景」遭另眼看待。今年7月3日，張翔帶頭發聲明譴責7月1日占領立法會是「暴力事件」和「破壞性行動」，引發各界討伐，之後就甚少發言。

過去半年來，包括港大在內，6間港校校長相繼與學生舉行公開會面，香港中文大學校長段崇智更明白表態挺學生，只有香港理工大學與香港城市大學未有相關安排。同樣是台籍的港城大校長郭位原本上月擬與學生舉行閉門會議，最終仍取消，校方改向師生收集逾千條提問及意見，10月25日公布22頁文件統一回應，表示書面溝通更個人化且全面，「遠超狹義偏頗所謂『公開論壇』。」

由於港府規定，香港「8大」的境外學生不能超過全校學生的20％，不少港校的境外生以大陸學生為大宗，每年開學季，陸生是數以百計的招進來。港校一向世界排名傲視亞洲，若此次陸生遭「私刑」事件（《環球時報》用語）被陸方擴大解釋，甚至要求港校「付出代價」，包括陸生不來、陸校或陸企停止合辦或資助港校所有項目，對港校未來發展勢必有嚴重影響，後果不堪設想。校園已經是政治勢力的戰場，如何善了，考驗校長們的智慧。

(旺報 )