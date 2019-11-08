回到自己曾待了8個球季的光譜中心，肯巴沃克內心難免百感交集，但他還是把自己最重要工作做好，那就是贏球！靠著肯巴沃克第3節獨拿11分帶領，塞爾提克8日以108比87輕取黃蜂，除了勇奪6連勝，也以6勝1敗獨居東區首位。

打完上半場，塞爾提克取得52比43領先，不過肯巴沃克總算突破上半場手感低迷，第3節接連投進3顆三分球，讓他單節進帳11分，也幫塞爾提克一舉擴大領先到20分，反觀從塞爾提克跳槽黃蜂的洛席爾，則是無法跳脫空前低潮。

末節都沒上場的肯巴沃克，最後投12中4，含三分球投9中3，貢獻14分、6助攻與2籃板，整體表現雖未特別突出，卻在第3節領軍擴大領先差距，塔圖攻下全場最高23分，外加9籃板、2抄截，海沃德20分、10籃板、6助攻。

黃蜂慘敗的最大罪人，當屬先發控衛洛席爾，他全場投11中1，含三分球投3中0，不僅只拿3分，更發生4失誤，看來面對老東家塞爾提克，他的心態明顯不如肯巴沃克成熟，黃蜂以布瑞吉斯18分、10籃板表現較佳，葛拉漢15分。

(中時電子報)