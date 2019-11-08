一名女大生在網上宣洩逛夜市遇到黑店的不快，她表示居然在親民的夜市中買到「觀光夜市」等級的天價蝦球，不只賣很貴，內容物也超惡質。說好的蝦仁其實超小一尾，粉大概裹了至少10倍大，吃起來，裡面竟然還是冷的！這令她非常火大，怒公布該黑店店名。眼尖網友發現，竟跟4年前傳出賣太貴遭砸店的老闆是同一個……。

這名靜宜大學的女生日前在逛「靜宜夜市」時，慘遭黑店坑殺，質疑店家根本把她當「盤子」，氣得在Dcard《美食》版上宣洩被當肥羊宰殺的不滿。她表示，逛夜市時看見有一家賣「藍帶蝦球」的小攤，外觀上看似正常，但卻沒有標示任何價格。當她詢問價錢，老闆卻避而不談，直問要大中小哪個份量，當時她並沒有特別多想法，於是就點了中份，竟然要價200元！殊不知這才是她悲慘的開端。

女大生表示，蝦仁小得不像話，一口咬下去，幾乎都是粉，更扯得是，裡面的肉居然還是冷的！（摘自Dcard美食版）

當她離開後，準備大快朵頤看似美味的蝦球時，卻發現這黑店實在「夠黑」。她表示，蝦仁小得不像話，一口咬下去，幾乎都是粉，更扯得是，裡面的肉居然還是冷的！這叫她200元花得情何以堪？她還提到，店家竟然在盒子底部鋪上厚厚一層「蝦餅」，以製造出豐盛的假象。害她氣得要把這間店公諸於眾，以免有下個人受害。

店家竟然在盒子底部鋪上厚厚一層「蝦餅」，以製造出豐盛的假象。（摘自Dcard美食版）

消息曝光後，店家果然遭網友撻伐，直言「原來是粉帶蝦球啊，還以為是藍帶蝦球呢！」、「就是有這些業是老鼠屎，降低台灣夜市素質！」

不過，有眼尖網友發現，這間蝦球店其實早已惡名昭彰，據悉，4年前就已在彰化一處夜市賣天價蝦球，導致民眾新生不滿，憤而砸店的新聞事件。如今這名黑心店家，不僅沒有學乖，反而用「同一套」重出江湖，實在不知改進。網友笑虧「4年前就賣200，現在也沒漲價，店家佛心來的。」

另外有人分享，在外發現店家價格標示不清楚時，除了上前詢問，若發現與標價不服時，應果斷拒買。不要擔心已經做了，無法接受就說「謝謝不用了」，放下就走就好。表示「店家商品標示不明並無視詢問，有商業詐欺的疑慮」、「台灣人就是太善良了，由時候要硬一點」。

這名靜宜大學的女生日前在逛「靜宜夜市」時，慘遭黑店坑殺，氣得在Dcard《美食》版上宣洩被當肥羊宰殺的不滿。（摘自Dcard美食版）

四顆蝦球300塊！蝦球攤商被砸店。（摘自中視）

(中時電子報)