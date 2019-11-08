自美陸同意分階段取消關稅後，即使尚未喬定簽署時間與地點，美國白宮對於初步貿易協議簽署表示樂觀，但諸多專家表示，初步貿易協議其實不會改變美陸政經對峙與矛盾，特別在美國大選期間，白宮與華府政治圈絕對不會減少對北京的壓力，貿易衝突仍會持續。

自美陸同意分階段取消關稅後，陸方也正在考慮解除美國家禽肉品進口限制，激勵市場信心。但據《美國之音》報導，北曾任中國人民銀行貨幣政策委員會委員的黃益平認為，美陸貿易摩擦是一個長期的過程，就此來看，第一階段的協議其實不重要，「只能說是一個階段性的和解」。

彼得森世界經濟研究所的高級研究員肖特（Jeffrey Schott）認為，慮到大陸政治和經濟狀況，美陸貿易爭端中至少部分、或已經加徵的關稅在這個期間將會繼續。他強調，隨者美國大選選舉日益接近，與北京達成的任何協定都將越來越多遭到左翼和右翼的批評，認為它不夠充分。

美前財長薩默斯（Lawrence H. Summers）接受美媒CNBC採訪時也表示支持簽署美陸初步貿易協議，「有總比沒有好」，但強調即使有了這個協議，兩國之間仍然有很多的緊張和不確定性，影響全球經濟增長的那些深層次的問題依然存在，「美陸距離經濟涅槃只有一紙協議的想法是自欺欺人」。

此外，對於初步貿易協議中，美陸將分階段取消對彼此加徵的關稅，此一決定引起川普幕僚間意見分歧，鷹派幕僚群起跳出反對。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）說：「移除現有加徵關稅以利簽署第一階段協議，這點目前尚無共識。唯一能拍板的就是川普總統本人，就這麼簡單。」

(中時電子報)