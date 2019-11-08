宣明智無緣媳婦王敏。（中央社）

聯電榮譽副董事長宣明智的兒子宣昶有，與妻子王敏離婚案，案經最高法院審理後，維持二審判決結果，判准雙方離婚；2名子女親權行使，判給王敏，宣昶有須每月付子女各2萬元扶養費。全案已定讞。

依二審原判結果，宣昶有與王敏雖經判准離婚確定，但依二審高院原判決，2人在判決確定日起1年內，要到新竹地院家事服務中心安排的「親職教育輔導課程」上課30小時。2人不是離婚就沒事，未來還要上完30小時的親職教育輔導課。

依二審台灣高等法院的新聞資料指出，本案是宣昶有訴請離婚，他主張與王敏在2005年7月31日結婚，王常懷疑他外遇，使他痛苦不堪，2013年8月1日曾爭執是否搬回新竹寶山鄉居住，但王敏卻帶兩名孩子回娘家，因此分居至今，他與家人多次赴王敏娘家請求回家都遭拒。

宣昶有主張，王敏誣指他家暴並聲請保護令，還向媒體指他吸毒、嫖妓，王敏以他跟蹤、騷擾違反暫時保護令為由報案36次，更發出23封檢舉函，並向警政署、平面媒體遞交檢舉函，指宣明智濫用特權使警方偏袒等，導致他們之間爭訟不斷，嚴重惡化雙方家族情誼，已沒有可能維繫婚姻關係。

一審認定雙方婚姻難已維持，判准離婚，並酌定由宣昶有單獨行使子女的親權，但王敏不服上訴二審後，高院認定，雙方分居逾5年，不願理性溝通歧見，執意以法律爭訟方式解決糾紛，雙方感情不睦已至冰點，彼此信任基礎薄弱，又長期各謀生計，導致感情疏離，形同陌路，雙方誠摰相愛的基礎顯已蕩然無存，婚姻已生破綻有回復希望，雙方過失責任相當，仍判准離婚。

至於雙方未成年子女，高院合議庭認為，審酌小孩自出生後就由王敏擔任主要照顧者，彼此互動緊密且良好，行使子女親權部分，改判給王敏，宣昶有須每月付子女各2萬元扶養費。案經上訴三審駁回，全案確定。

(中時 )