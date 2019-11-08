俄軍於克里米亞建造的秘密核潛艦基地

俄美兩國在歐洲戰略對峙情勢持續升高，俄方除加緊打造新武器並進行試驗，亦為其戰略核潛艦建造獨特的加固掩蔽所，這種能抵禦炮彈、導彈甚至核打擊的鋼筋混凝土潛艦巨型堡壘高達50公尺，將大幅提升俄羅斯潛艦的戰時生存能力以及隱蔽性。

大陸《環球時報》引述俄媒《消息報》指出，俄羅斯為潛艦建造獨特的強化潛艦堡壘配備水、電力和蒸汽供應系統，主要用於保護「北風之神」和「亞森」級戰略核潛艦，以及「華沙女人」和「拉達」級常規潛艦而修建。這種掩蔽所的設計將使潛艦能在其中快速裝載導彈和魚雷，並在必要時提供維修。

俄國防部表示，這種掩蔽所優先於今年在堪察加半島維柳琴斯克的俄羅斯太平洋艦隊潛艦基地開始建造，明年在北莫爾斯克的北方艦隊潛艦部署地也將開工建造類似的掩蔽所。

報導說，俄軍正在維柳琴斯克修建的這種鋼筋混凝土設施高度達到50米，不僅能可靠地保護潛艦免遭潛在敵人的打擊，還可以避免自然災害的破壞。退役俄潛艦指揮官、有「俄羅斯英雄」稱號的弗謝沃洛德．赫米洛夫海軍上將表示，潛艦、特別是核潛艦的部署地，通常都受到很好的保護。前蘇聯時期曾在克里米亞巴拉克拉瓦港的山中為黑海艦隊建造過這樣的潛艦堡壘它呈矩形結構，配備有各種設備及水、電力和蒸汽供應系統，可以為一艘或多艘潛艦提供保障。潛艦堡壘內部的隔間以巨大的支撐牆隔開，頂部則覆蓋著鋼筋混凝土層，可以保護潛艦免遭敵人導彈和炸彈的打擊。他說，遺憾的是，這樣的潛艦掩蔽所只在克里米亞建造了一個。

俄軍事專家德米特里．博爾堅科夫稱，建造潛艦堡壘的另一個目的是防止敵人破壞力量的滲透。當前各國特種部隊對海軍基地的破壞戰術正在不斷改進，蛙人作戰小組對缺乏防禦的海軍基地、潛艦和艦隻構成重大威脅。挪威和瑞典等國也都大規模建造潛艦掩蔽所，將潛艦隱藏在沿海山體的洞庫中。

報導表示，俄軍這些年來情況糟糕得多，目前在俄太平洋艦隊和北方艦隊的戰略核潛艦也只能停泊在普通碼頭和錨地。前蘇聯時期負責對敵實施報復性核打擊的戰略核潛艦分別部署在太平洋艦隊和北方艦隊，但現在俄軍主要的戰略核潛艦部署在北方艦隊。

這種部署方式的問題在於，面向歐洲的北方艦隊核潛艦在離開基地後，必須沿巴倫支海長時間航行，較容易遭到西方反潛力量的跟蹤與打擊。因此俄軍近幾年已調整部署，將戰略核潛艦擴大至遠東地區太平洋艦隊，要利用堪察加半島的地理優勢，讓潛艦出港立即潛入深海，提高機動與作戰效能。而太平洋艦隊即將裝備的「北風之神」級「奧列格大公」號戰略核潛艦，就即將部署在堪察加半島軍事基地。因此，首先在維柳琴斯克建造潛艦堡壘並非偶然。

(中時電子報)