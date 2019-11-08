蔡總統：韓市長不能一個國家機器打死所有人。照片：曾薏蘋攝

蔡總統：韓市長不能一個國家機器打死所有人。照片：曾薏蘋攝

蔡英文總統今出席「台北國際旅展」開幕典禮，被問到有關於國民黨總統參選人韓國瑜因為購屋事件曝光，被韓國瑜及藍營質疑國家機器介入選舉；蔡總統表示，韓市長要先講清楚，哪個個資外洩？哪個機關或者是哪一個特定的單位有嫌疑？「你不能一個國家機器就打死所有的人」。

蔡總統指出，社會既然已有些質疑，就希望就作為總統的參選人也應該把事情說清楚，那至於國家機器這件事情，她已經講過了，指控國家機器這件事是要有證據，韓市長也是曾指控國家機器，但後來也都沒有證實有國家機器的介入，所以她還是覺得，對於這樣的事情發言還是要謹慎。

此外，被問到，近日社群平台上流傳宣稱是總統蔡英文與中和南山一菜市場由便衣刑警扮成的豬肉攤主，藉此諷刺蔡英文難以真正探視民情。經查證，該訊息改編自中國民間挖苦共產黨官員的橋段，是移花接木的假訊息。

總統表示，其實，這是很典型的假消息吧！就是利用一些既有的影片或者是的事物，然後經過改造以後去拿來做攻擊，或者是造假之用喔！這個其實是非常常見。

她也要呼籲選民，在選舉最後的階段要特別注意這一些假消息、假訊息還有很多的變造。甚至有時候是偽造的這些資訊。這些都不利於民主的選舉，台灣的民主，台灣的選舉，不能夠輸給這些假訊息。

(中時 )