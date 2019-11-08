當今自由市場兩位最大咖球星，洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）都想要！他張開雙臂歡迎在季後賽表現出色的寇爾（Gerrit Cole）、「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）加入洋基，還說「球隊的球星永遠不嫌多」。

「選這兩人絕對沒錯！」史坦頓暗示洋基要盡力簽下這兩大目標，還說，「我很確定寇爾從小就是洋基迷，他一定會想加入的；而小史和我在同一年初登板，我猜他也會願意。」

「天才小史」史崔斯柏格季後賽表現優異，洋基可能全力搶人。（美聯社資料照）

洋基在今年傷兵滿營的劣勢下打出103勝、59敗，943分打點是聯盟最佳、團隊306支全壘打僅次雙城、整體攻擊指數(OPS)0.829高居第三，是令人驚奇的一年。不過相較之下投手沒有打擊這麼優秀，先發投手自分率4.51在大聯盟僅能排上第16、先發投手奪三振數784也只排第17。

洋基雖有田中將大、派克斯頓（James Paxton）、塞弗瑞諾（Luis Severino）等強投，不過如同史坦頓說的王牌不嫌多，兩人的神勇表現值得洋基花大錢搶人，不過想讓兩大王牌點頭加入洋基也不是簡單的事，還得考慮到符合球星身價驚人的價格，以及球團薪資上限的考量。

也許是真的太久未嘗世界大賽冠軍滋味，史坦頓說，「我們必須拿下一個冠軍，才能讓這座城市幸福。」洋基40次打進世界大賽，並奪下27次冠軍都是大聯盟最多，不過上次能拿下美聯冠軍已是2009年的事，也已經10年未能捧回冠軍盃。

(中時電子報)