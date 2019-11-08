行政院長蘇貞昌今日上午到嘉義縣東石鄉視察風險橋梁，媒體針對國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風暴一事，藍營質疑此案有「國家機器介入」；蘇貞昌回應，此案為周刊爆料，周刊也發表聲明，有監督總統參選人的社會責任，因此，韓國瑜不必疑神疑鬼，應自己把被質疑的事說清楚。

媒體也問到台肥借貸給韓國瑜是否有施壓？蘇貞昌說，相關的事情，我督管政府各部門，若有任何不法，政府絕對不容，韓國瑜自稱「庶民」，現在卻「落差這麼大」，韓要自己向社會解釋清楚。

另外，媒體提問行政院有拍板定案，吸毒者可送醫療等，是否會使吸毒者更氾濫？蘇貞昌說，從蔡英文總統上任以來，對緝毒、反毒用心用力，以各方面防止製毒、運毒及販毒，加重刑罰也加強執法；吸毒情況百百種，使使用毒品層次也不同，法律規定有依輕重等級，處理方法也有不同，此由專家、立法院來決定。

蘇貞昌強調，蔡政府這幾年來，反毒所做出來的成績，使吸毒者大幅降低，初次接觸毒品的青少年也減低，我們剛在行政院會通過，希望使整個防毒網絡更縝密，也希望立法院趕快通過，讓台灣反毒的成績能更好，希望各界得看全面，別就一點，卻沒有看到全面。

(中時 )