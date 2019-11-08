總統府私菸案日前第二波偵結，少將林國欽等27人緩起訴，僅處以罰鍰，不負刑事責任。國民黨立院黨團8日舉行記者會，立委陳宜民（左起）、曾銘宗與賴士葆批評少校重罪、少將輕放，總統府高官無人負起政治責任，強烈要求總統府秘書長陳菊必須下台負責。（張鎧乙攝）

私菸案第2波偵結，27人藉總統出訪買免稅菸者，被依違反《稅捐稽徵法》處分緩起訴，僅需補稅3至30萬不等。國民黨立院黨團今天批評幾乎是「大官無罪、罰錢了事」，「小官嚴懲、重刑伺候」。藍委質疑檢方揣摩高層風向辦案，果真「超買」罰錢了事，「採買」卻扛重罪，如此辦小不辦大，完全不符合司法正義、社會公平。

國民黨團總召曾銘宗指出，總統府硬拗走私說成是「超買」，有主導辦案方向、干預司法之嫌。總統府侍衛室少校行政官吳宗憲被依《貪污治罪條例》第4條「以公用運輸工具裝運漏稅物品」起訴，可處無期徒刑或十年以上有期徒刑。曾質疑，吳宗憲無抽菸習慣，沒有高層指示，不可能進行如此龐大的走私菸案，卻要完全承擔本案法律責任。

曾銘宗批評，檢方將少將林國欽等27人緩起訴，「菸品大戶」包括特勤張嘉玲等多人，各須補稅3至30萬元，僅罰鍰了事，毋須追訴刑事責任，蔡政府對私菸案辦小不辦大，「少將輕放、少校重罪」，完全不符司法正義、社會公平，國民黨團表達嚴厲譴責的立場。私菸案迄今總統府高官竟無人負起政治責任，總統府秘書長陳菊不用下台負責嗎？

藍委賴士葆直指這就是是「政治辦案」，司法完全倒向政治。從法務部次長蔡碧仲幾次針對特定個案的「賣力演出」，深獲蔡政府高層歡心，檢方競相效尤，一切仰仗蔡英文鼻息，從走私變超買，果真是買私菸的罰款，奉命揪團、載運的少校、士官扛下重罪，檢方「抓小放大」、「親疏遠近」，這是甚麼世界？這是甚麼樣的司法？

賴士葆呼籲吳宗憲等人，發揮德勇氣轉作汙點證人，讓真正教唆犯罪的人繩之以法，否則得吞下10年以上的重罪，尤其是不抽菸，只買一條菸的他，真的要為一條菸坐至少10年以上的牢嗎？

藍委費鴻泰表示，在《總統府組織法》中明訂非常清楚，侍衛室屬於總統府轄下的單位，私菸案爆發後，府內高層為了要幫秘書長陳菊解套，立即將侍衛室移交國安局管理，再由蔡英文對外定調走私菸是「超買」，替陳菊畫下防火線，與私菸案做出完美的切割。

(中時 )