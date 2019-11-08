民進黨主席卓榮泰8日上午陪郭國文到麻豆市場拜票。（劉秀芬攝）

民進黨主席卓榮泰8日上午陪郭國文到麻豆市場拜票，與攤商親切合照。（劉秀芬攝）

民進黨主席卓榮泰8日上午陪郭國文到麻豆市場拜票，與攤商親切合照。（劉秀芬攝）

民進黨主席卓榮泰8日上午陪同台南立委參選人郭國文到麻豆市場拜票，民進黨青年部派出世代青年也出動6人帶上郭國文面具一同掃街，兩人沿著一路不斷向路過民眾、攤商拜票，受到攤商熱情的歡迎。郭國文說，這次的對手很強，但他有信心打贏選戰，不會大意。

卓榮泰早上一到麻豆先至護濟宮上香祈褔，出發拜票前他表示，今年3月郭國文在補選中成功的抵抗韓流，對選情的翻轉功不可沒，希望他這次跟上次一樣，在艱困的選舉中脫穎而出，要承擔在衛冕區成功的責任。

卓榮泰說，去年此選區成功抵擋韓流，這段時間郭國文在立法院表現優異，加上地方整合、小英從初選到現在的躍起，現在不會再看到韓流，看到的是人民心中對未來國家的感動，有助於在全國各選區翻轉情勢。

至於要怎麼把票催出來，卓榮泰說，只要大家認為選舉會影響、改變、決定國家未來的命運及整個社會的結構，就會努力出來投票，候選人也要拿出感動人的競選行動。

至於對這次選情看法，郭國文表示，3月補選時遇上的對手擅長空軍，這次的對手擅長陸軍，而且組織網絡、財力都相當豐沛，必須不小心應對，現在先採取地對地方式，將來空對地方式。

郭國文說，到目前為止，除了中央黨幫忙輔選，10日將在麻豆區成立曾文區競選總部，行政院長蘇貞昌、高雄市議員陳致中都會來站台，結合中央與基層的力量來打贏選舉，他對對選舉結果有信心，但不會大意。

(中時 )