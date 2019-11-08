國民黨總統參選人韓國瑜被爆購買北市南港7200萬元豪宅，遭外界質疑假庶民，民進黨立委林俊憲質疑，韓動用關係向台肥施壓，因而多拿到2成房貸。韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今重申，房子是韓國瑜夫婦用收入支付，這地方沒問題，房貸則是要交屋後才開始繳，既然沒交屋、沒過戶，這些列為個資保護的資訊，到底如何流出去，而且媒體報導後，林俊憲委員馬上掌握存證信函，難道資訊是從建商台肥流出去，試問台肥跟農委會關係，農委會跟1450關係，焦點應該放在個資保護漏洞。

韓國瑜購買南港豪宅案，林俊憲質疑當初住戶跟建商簽約貸款是5成，韓要求建商應彌補因政府打房短少的2成，台肥發出存證信函給韓拒要求，疑似韓找民代關說，讓台肥最後同意協助住戶負擔這2成房貸，台肥昨澄清，以通案處理。

何庭歡說，目前所知韓市長夫婦持有該豪宅4年期間，支付頭期款、工程款約1800萬元，針對外界質疑房貸幾成問題，當時韓市長夫婦還沒有交屋就脫手，這地方沒問題。

何庭歡則是質疑，當時韓市長無業11年，其妻子李佳芬也沒有官職，沒有財產申報的義務，屋子也沒有交屋、過戶，照理說這些資訊應列為個資法保護，怎麼會外流，媒體是如何取得的，難道是從台肥流出去，大家可以想想看台肥跟農委會關係，農委會跟1450的關係？

至於林俊憲提出的存證信函，何庭歡強調，這是寄件人、收件人才知道的訊息，為什麼訊息會流出去，而且週刊報導隔天就可以拿出訊息，林是從哪邊取得存證信函，焦點應該放在個資法保戶是否有漏洞？難道現在跟政府有些競爭的情況，蔡政府提倡的保護個資法就不保護了嗎？這樣的做法危害台灣民主社會自由。

何庭歡說，蔡總統不能因為要選總統就要求自提證據出來，而是應該要捍衛自己隱私的權利，不然蔡講韓必須自提證據澄清，這跟過去蔡要勞工自己去跟老闆要求加薪的說法一樣，離民意越來越遠。

(中時 )