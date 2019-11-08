雖然今年新制勞退截至9月獲利頗豐，但多數勞工真能享受嗎？據勞保局資料顯示，2018年適用勞基法的勞工中，自願提繳占比僅占6.69％，再從提繳的薪資發現，平均適用勞基法的雇主提繳薪資為3萬8303元，但參與自提的勞工平均提繳薪資為6萬4824元。

據勞保局2018年統計發現，在雇主提繳薪資為11萬元以上共有14萬5千多人，但參與自提的人數為5萬1萬多人，平均每3個人就有一個參與自提；相較近5年大專生平均薪資的3萬7876元級距，僅有7％參與自提。

全國產業總工會秘書長戴國榮分析，多數人不願自提原因包括薪資低，而年輕人進入職場的起薪較低，參與自願提繳意願較低。

自願提繳退休金除了可以從當年度個人綜合所得總額中全數扣除，領取退休金時，存儲期間的收益累計還享有不低於銀行2年定期存款利率的保證收益，雖然近月在勞動基金運用局的操作之下新制勞退獲益頗豐，截至9月新制勞退的收益率已達8.47％，但參與自提的勞工比例依舊沒有超過10％。

(中時 )