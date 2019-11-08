◎竟敢反韓！藍嗆小英對青年狂跳票

國民黨今日召開記者會，抨擊蔡政府只會大開芭樂票，對青年承諾狂跳票，對低薪窮忙的現況提不出解方，還反對韓國瑜「學貸0利率」政見拒絕投資青年，相形之下國民黨有提出解方，呼籲民進黨不要反對。

◎沒被柯P黨挖角 許毓仁爭取不分區

國民黨不分區立委許毓仁今天邀集近30名新創朋友，宣示爭取進入不分區安全名單。被問到黨魁吳敦義日前脫口考慮自列不分區第8至10名，許說，主席應扮演「強力催票器」；至於有無接獲民眾黨挖角，許否認並強調目前並無這樣的考量。

◎中選會發布2020年立委選舉公告 14日起可領表

中選會副主委陳朝建今日上午張貼2020年立委選舉公告，中選會指出，本次立委選舉候選人領取書表期間自2019年11月14日至11月22日，申請登記期間自2019年11月18日至11月22日。

◎今立冬！東北季風增強 中部以北下探16度

今天是二十四節氣中的立冬，中央氣象局表示，今天清晨各地低溫約在18至23度，北台灣雲量偏多、整天偏涼，中南部日夜溫差大；明天開始東北季風減弱、轉乾，下周要注意輻射冷卻影響，中部以北低溫可能下探17度。

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(中時電子報)