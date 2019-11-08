韓國瑜提勞工政策 蔡總統：用錢的人要注意財源籌措。照片：曾薏蘋攝

韓國瑜提勞工政策 蔡總統：用錢的人要注意財源籌措。照片：曾薏蘋攝

國民黨總統候選人韓國瑜昨天提出勞工政策，蔡英文總統今受訪表示，主張要把錢用出去的人，就要注意到，財源要怎麼籌措的問題。

蔡英文總統今出席「台北國際旅展」開幕典禮，參訪完接受媒體提問時，由於是在開放空間，一度有人鬧場，並對在場媒體說，「總統執政那麼差，你們知道嗎？」不過蔡總統並未受到影響，持續回應媒體提問。

被問到韓國瑜提出的勞工政策，除要在兩年內編列千億元撥補勞保基金，第二胎及以上育嬰留職停薪津貼延長為9個月外，喊出勞退自提6％，政府出資一半補助，雇主提撥6％勞退金，考慮上調比率，保障老有所安等。

總統指出，民進黨執政以來都持續在改善勞工的權益，基本工資在這幾年每一年都調整，已經連續四次調了基本工資，主要也是要強化勞工朋友的權益，同時也做了減稅，就是希望勞工朋友的可支配所得可以增加。

總統說，至於其他的權益方面，都持續在做改善，也都用很多的方式來改善勞保基金的財務，從明年開始，會一年2百億挹注這個基金，強化基金的財務；基金的財務其實確實是一個需要比較大的一個工程處理，所以會持續的檢討。

總統強調，主張要把錢用出去的人就要去，就是注意到，財源要怎麼籌措的問題，所以在做很多的財務工程的時候，都會注意到這個問題。

(中時 )