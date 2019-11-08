纏訟6年多的聯電榮譽副董宣明智之子宣昶有，與自由作家妻子王敏的離婚官司今天終於底定。經一、二審獲准判離後，最高法院宣判上午駁回上訴，兩人正式離婚獲准。

捷生物科技總經理、同時也是聯電榮譽副董宣明智的兒子宣昶有，與自由作家妻子王敏6年前驚爆婚變，2016年一審判准離婚、認定雙方婚姻已難維持，卻意外引發兩人事後互告的大戰。

宣昶有在2013年就向法院訴請與妻離婚，指出王敏常懷疑他外遇，有次爭執時甚至踢他40幾下。不料王敏卻反將一軍，提供宣昶有寫的悔過書，等於間接爆出宣昶有在外行為不檢的事實；此外王女也把宣早年在美國前科資料給法院，指他20年前在美國德州多次犯罪以及遭巨額罰款，王敏痛批宣昶有素行不良，依《民法》不得訴請離婚。

新竹地方法院認為，宣昶有早在2009年立下悔過書，王敏卻直到2013年才攜子離家，表示她先前已原諒宣男所為。不過根據雙方互相指控的多項內容，認定彼此對婚姻失和都有責任，加上分居已久且因婚變引發兩家族失和，經審酌後判准離婚。

經上訴，高等法院二審審理後，今年3月間也認定2人婚姻難以維持，判准離婚。但必須在1年內接受親職教育30小時。但全案再上訴第三審，最高法院今天駁回上訴，2人確定離婚。

(中時電子報)