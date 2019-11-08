消防人員利用破壞工具救援。（草屯分隊提供／張晉銘南投傳真）

女童手指順利脫困，所幸並無大礙。（草屯分隊提供／張晉銘南投傳真）

南投縣消防局於7日晚間接獲民眾報案，有一位草屯鎮小女童的手指被塑膠矮凳的孔洞卡住，痛得哇哇大叫，草屯分隊隨即前往救援，利用相關破壞工具，順利協助小女童脫困，結束這場「卡卡」驚魂。

草屯分隊接獲任務後，立即由分隊長陳世昌率隊員二名，並出動消防器材車1部，前往現場救援，抵達後發現一名年約10歲的小女童，當時疑似為了拿取塑膠矮凳，左手的手指被孔洞卡住，無法伸出，而且手指部位已經明顯紅腫，讓女童痛得嚎啕大哭。

消防人員先是檢查女童手指的情況，認為手指是因為被卡住造成些許紅腫，並影響血液循環，隨後請家人協助安撫女童情緒，消防員則開始利用鋸片、斜口鉗、剪刀等破壞工具開始救援，在未傷及手指的前提之下，最後順利將塑膠椅破壞，協助女童脫困，女童看見自己手指脫困後也停下哭聲，消防員再次檢傷後並無大礙，家人也婉拒送醫，並感謝消防隊的即時救援。

(中時 )