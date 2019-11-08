法國南部普羅旺斯地區的艾克斯市一所高中昨天陷入恐怖攻擊的恐慌之中，一隊武裝警察迅速到場，才發現所謂恐攻危機只是因為學生看到一隻碩大熊蜂飛進教室而尖叫所引起。

法國藍廣播電台（France Bleu）報導，艾克斯市（Aix-en-Provence）的塞尚中學（Lycee Paul Cezanne）昨天下午上課時，一隻熊蜂飛進一間一年級教室，幾名受到驚嚇的學生尖叫著躲到教室後方。

熊蜂屬於蜂科，在普羅旺斯地區相當常見，與蜜蜂一樣以花粉及花蜜為食，顏色為黑黃相間，但體多絨毛，看起來比蜜蜂碩大，一般體長介於0.6公分到2.5公分之間。

學生羅曼（Romane）說：「班上有31名女生，有幾人很怕大隻昆蟲，老師不讓我們出去，所以大家就尖叫。」

樓下教室的師生聽到樓上慌亂的尖叫和腳步聲，以為發生恐怖攻擊，於是教師決定依據恐攻狀況下的措施，指示全班躲起來；但在混亂中，有學生錄下影片，連同簡訊一起發送給家人，有家屬看到消息，立刻報警。

一名警察事後受訪時說，同時有好幾通電話打進來，狀況很令人擔心，因此他當時要求呼叫所有能出動的警員，包括反犯罪警隊。

接獲通報幾分鐘後，一隊十多名配備突擊步槍的武裝警察抵達學校，才知道騷動只是源於一隻熊蜂。

教師及警隊依據警報狀況規定行事，並無問題；學生則躲不了警察上的一堂道德訓誡課。

一名學生說：「警察教訓了我們一番，要我們下次鎮定一點。」

(中央社)