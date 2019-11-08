白色謊言人人都會說，有時候真的很難分辨什麼是真、什麼是假，尤其戀愛中的男女，最容易被愛情沖昏頭。星座專家表示，其實12星座有他們的專屬謊言，包括「我沒生氣」、「我要睡了」、「在路上了」、「有空再約」…等，可能並不是真心的，千萬別被他們騙了！

根據《星座好朋友》網站分析專屬12星座最常掛在嘴邊的謊言，十之八九都是騙人的。

【牡羊座】：在路上了

真心話：我快起床了，不要再催了！

通常不拖到最後一刻絕不出門，當牡羊說：「我在路上了」，代表大概要再等他20分鐘。

【金牛座】：我要減肥

真心話：不先吃飽，哪有力氣減肥？

千萬別輕易相信金牛說要減肥，因為減肥都他在說，但聚餐也都他在揪！通常沒過三兩下就又開始吃起來了。

【雙子座】：我沒事

真心話：很有事！

最會口是心非的星座就屬雙子座了！「沒事就是有事」大概最能代表雙子座的心聲，當他說「沒事」、「別理我」、「你滾」時千萬別信！趕快一把摟過來抱住就對了！

【巨蟹座】：我今天有事

真心話：不給約

巨蟹很難拒絕別人的邀約，常常都會用「有事」來婉轉拒絕。其實他只是想窩在家耍廢，陪心愛的人或家人。

【獅子座】：對不起

真心話：我才沒錯！

獅子的對不起通常只是為了顧全大局、或是不想傷了彼此的情誼，其實在獅子的心底，一點都不感到抱歉。

【處女座】：隨便你

真心話：你敢試試看！

最不隨便的處女座，說「隨便」兩個字的意思，就是「我不跟你說，但你必須知道我要什麼」，最好趕快照做就對了。

【天秤座】：再買剁手

真心話：沒手也能買

天生愛美的天秤座，很難不將美好的事物佔為己有，就算信誓旦旦的說「再買就剁手」，但是還是阻擋不了天秤的慾望，就算剁了手還有腳啊！

【天蠍座】：我沒生氣

真心話：勸你趕快消失

有著傲氣的天蠍，就算臉已經鐵青，嘴上還是堅持會說「我沒有生氣啊」，但其實心裡只希望你快點消失。

【射手座】：我要睡了

真心話：再滑一小時手機就睡了

射手座永遠有用不完的體力，就算已經累到不行，還是會堅持滑個手機再睡，直到自己體力完全耗盡。所以當射手跟你說晚安後，發現他又在FB按讚留言，也不用覺得奇怪。

【摩羯座】：有空再約

真心話：永遠別約

「有空再...」之類的句子，對摩羯來說就代表永遠不會有空。如果他真想約你，一定會直接問，如果不是這樣，那真的聽聽就好。

【水瓶座】：我有在聽

真心話：神遊中…

「靈肉分離」是水瓶座的特殊專長，看起來好端端地坐著，但其實心早就不知道飛到哪去了。當水瓶座開始回覆「嗯嗯」、「是喔」時，十之八九已經陷入自己的世界了。

【雙魚座】：你走吧

真心話：還不快點來抱我？！

當雙魚心裡受委屈，通常會說「你走吧，別回來了！」但其實是希望你多哄哄他。如果你真的走了，雙魚會手足無措。

(中時電子報)