國民黨台南市立委參選人、前黨主席洪秀柱（左二）痛批民進黨「去中國化」陰謀。（洪榮志攝）

國民黨台南市立委參選人、前黨主席洪秀柱8日前往台南市忠烈祠祭祀先賢烈士時沈痛表示，如今在台灣還有多少人記得1915年余清芳為抗日犧牲？在民進黨政府主政下，抗日歷史早就沒有在教科書中，台灣未定論反而進入教科書，還假借多元文化、海洋文化弱化中華文化的主體地位，遂行「去中國化」的陰謀。

洪秀柱表示，今天來到忠烈祠祭祀革命先烈，同時也緬懷先烈抵抗外侮、英勇的為國捐軀。1895年的11月，是甲午戰敗翌年、乙未割台抗日戰爭的最終篇章。124年前，日軍在10月底進入台南城，耗時5個月占領全島，台灣人民抵抗外侮死亡達1萬4000人，自此開啟了台灣半個世紀的殖民統治。

然而，如今在民進黨執政下，還有多少人記得1895年抵抗外侮的乙未割台戰役？誰還記得1915年的西來庵抗日的余清芳英靈？還有誰記得8年抗戰、犧牲無數軍民生命，10月25日結束日本殖民統治的台灣光復節？

洪秀柱認為，今日的台灣在民進黨執政下，「抗日史觀」已經被遺忘，「台灣地位未定論」卻被寫進了歷史教科書，還假「多元文化」、「海洋文化」之名，弱化中華文化的主體地位，遂行「去中國化」的陰謀。我們已經無法從教科書認識中華文化、認識台灣，我們必須多角度地閱讀、接觸，試著還原被扭曲、淹滅的歷史。

洪秀柱強調，在忠烈祠凝視每一個牌位的英靈，讓她更加堅定相信，唯有拿回政權、撥亂反正，才能不辜負先烈忠魂，才能讓下一代知道從何而來、往哪裡去。

洪秀柱還批評，忠烈祠除了祀奉殉國的革命烈士、抗日烈士，還有因公殉職的公教警消，他們的英勇事蹟受到後人崇敬追念、緬懷。軍公教警消為國為民犧牲奉獻，長期以來一直備受尊崇，近年來卻為了年金問題，被打壓詆毀為「米蟲」。民進黨為了一己的政治利益，讓軍公教警消尊嚴蕩然。

洪秀柱說，軍公教警消是社會安定的力量，必須團結起來告訴執政黨，沉默不代表認同惡行，沉默不代表歷史可被遺忘、扭曲，我們要用手中神聖一票，告慰先烈忠魂、找回軍公教警消的尊嚴，捍衛國家不受外侮，讓社會撥亂反正，找回歷史的關鍵力量。

(中時 )