中央補助款到底有沒有分藍綠？市議員張耀中說，2020年統籌稅款及補助款（含一般性及專案補助款），各縣市分配金額皆增加，以台北市524.88億元最多，台中市在明年共分配358.75億，排名六都第四，前四名皆非綠營執政縣市，這樣能說中央分藍綠嗎？

中央普通統籌稅款是「先依比例、再依公式」分配，如從平均每人分配金額含統籌稅款及補助款來看，六都中，北市1.98萬元最多，依序台南1.86萬元、高雄1.63萬元，台中約1.27萬，排名第四，而桃園1.17萬元、新北1.01萬元排後。

計算六都分配1798.21億元，占整體中央支援地方的64.87％。

張耀中指出，縣市合併滿十年在即，台中市的中央補助統籌分配款(不含補助款)從187億成長至109年的280億，對比民進黨中央執政及林前市長時期，2016年為253億，2017年後的三年也在270億上下，2020年的補助預算更是創新高，突破280億，中央有沒有大小眼分藍綠，數字會說話？

財政局表示，中央補助款的確沒有分顏色或者看市長是誰，但要補充說明，統籌分配款會應財政能力上繳增多而後分配增加，而一般補助款的確有減少。

張耀中說，一般補助款如有減少，也是因前瞻預算本市之前爭取到的計畫金額佔比不少，整體而言，中央補助可說不分顏色，一視同仁。

(中時 )