國民黨總統參選人韓國瑜遭爆34歲買豪宅事件，被指不符庶民形象；藍委今也酸蔡英文總統32 歲時就買內湖土地一事；蔡英文總統今表示，「上次選舉國民黨已經吵過一次，不是嗎？」

蔡英文今受訪表示，內湖土地的事情在上次總統選舉國民黨已經吵過一次了，不是嗎？而且當時都已經釐清了，舊事重提是沒有意義的事情。

總統說，而且她的財產申報已經是很長很長的時間，且都是長期持有的財產，也都經過一一的檢驗，尤其是她參加過這麼多次直選也都檢驗過好幾次了。

總統表示，倒是韓市長，對於外界的質疑，必須也要說清楚，現在韓市長所牽涉的這件事情，其實是一個誠信的問題，也是群眾在檢驗這個候選人言行有沒有一致的問題。

藍委今指，2015年12月10日，國民黨立法院黨團召開記者會，時任立委邱毅指出，1988年4月，才32歲的政大副教授蔡英文就以超低價一口氣在內湖買下15筆共271坪的土地，同年8月該區就被劃入重劃區，土地價格飆漲，蔡英文真是「炒地神算」，且9年後一口氣賣掉，保守估計大賺1.8億元。

國民黨立委陳學聖說，最沒資格批評韓國瑜的就是蔡英文，蔡英文含著金湯匙出生，有父母提供她一切，當總統後，還自費6萬元請廚師，她根本就不會知道一般民眾買房的辛苦。

(中時 )