中國國民黨文傳會今(8)日召開「青年低薪，國民黨有方法！」記者會，抨擊蔡政府對低薪窮忙的台灣現況提不出解方，卻反對韓國瑜「學貸0利率」政見拒絕投資青年。

現場包括台北市議員戴錫欽、文傳會副主委兼中央助講團成員黃子哲以及科技大學畢業的王先生、台灣大學畢業的趙小姐等2名青年代表出席記者會。

文傳會副主委黃子哲認為，對於清貧學子，學貸的壓力確實很大，所以國民黨提名總統參選人韓國瑜提出的免息政策，對青年朋友是一張非常重要的支票，能解決經濟壓力，也可讓心理壓力紓緩。但民進黨政府為反對而反對，看到黑影就開槍，對於青年學子非常不公平。

黃子哲並指出，民進黨政府喜歡用數字或平均數的迷失來誤導民眾，例如政府說青年的年所得平均54萬，但實際上扣掉物價指數後，可支配所得只剩39萬多。此外，政府說勞工平均薪資約4萬9千元，但中位數只有3萬9千元。蔡政府的數據與民眾感受差距很大。

黃子哲強調，蔡英文兩次競選時，提出很多給年輕人的芭樂票，顯示蔡英文除了賣芒果外，也很會賣芭樂。包括學貸由政府擔保、千億創業基金、起薪3萬元、社會住宅達到20萬戶、選舉投票降到18歲等都未實現，蔡英文根本是「跳票魔」、「唬爛總統」。他呼籲年輕人要覺醒，「民進黨不倒，青年不會好」。

台北市議員戴錫欽則表示，年輕人在意的是低薪窮忙，以及政府資源分配過程中有無浪費。他認為，投資年輕人就是投資國家未來，所以國民黨及韓國瑜總統參選人都很在意年輕人的處境，想方設法解決年輕人問題，除了學貸免息政策外，協助有意願、有能力學生出國當交換生，此外，同額補貼低薪年青勞工（35歲以下）「自提退休金」入其勞工「個人勞退專戶」，照顧其退休生活。

戴錫欽也指出，國民黨團已經提出「提高薪資執行特別條例草案」，內容包括政府主動加薪帶動民間加薪、甄選幸福企業並予以獎勵、建立青年就業儲蓄帳戶制度、公布低薪企業負責人姓名等。他認為，這項法案遠比中共代理人法案重要太多，民進黨若有誠意，應該一同推動，共同為這項福國利民，對年輕人有利的法案而努力。

(工商 )