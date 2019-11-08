4日凌晨在將軍澳尚德邨停車場3樓墜樓昏迷的22歲香港科技大學生周梓樂，今早8時09分不治。死訊傳出時，香港科大正舉辦第二天的畢業典禮，校長史維一度中斷典禮，要求全場站立默哀。他神情哀傷，數度拭淚。史維隨後表示，因想盡快前往醫院，故要求在場畢業生原地站立，提前宣布頒授學位予他們後，便匆匆離開會場。

周梓樂4日凌晨參加示威活動期間，在將軍澳尚德邨停車場墜下，頭部重創垂危，《明報》從兩個可靠消息渠道獲悉，周昨晚（7日）開始心律偏低，經搶救後，延至今晨（8日）8時09分不治。消息指周今早心跳驟停，約6時半接受首次心肺復甦，其後一度回復心跳，惟不久後再次停頓需急救，每次心肺復甦一般要進行30分鐘，惟家屬不忍周受苦，於7點半忍痛提早叫停第二次搶救。伊利沙伯醫院亦證實病人已於早上8時09分離世。

星島日報報導，香港科大一連兩日舉辦畢業典禮，如期於早上10時30分開始。在昨首日的典禮上，全日均有學生示威抗議，包括兩度衝上台展示標語和揮舞黑旗、噓國歌、在牆上噴漆及貼文宣。主持今早於會上提醒與會者尊重國歌，現場保安亦明顯加強，架設欄杆。

校長史維致詞時提到墮樓的周梓樂，指走向典禮現場期間看到一些令人悲傷的消息需要證實，表示典禮結束後會立即趕往醫院後，便草草結束致詞，開始典禮。史維其後一度中斷典禮，要求全場站立默哀，他當時神情哀傷，數度拭淚。

史維又指因想盡快前往醫院，故要求在席畢業生原地站立，提前宣布頒授學位予他們後，便匆匆離開趕往醫院。

畢業生之後再逐一上台領取書，由首席副校長倪明選監禮。按原程序，史維應在所有畢業生上台領取證書後，方宣布頒授學位。

而在今日的典禮上，有畢業生戴口罩上台時舉起五指手勢，台下連隨高喊「五大訴求、缺一不可」等口號。

(中時 )