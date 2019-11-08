北市府與布拉格市將締結姊妹市，雙方議約內容引發爭議。（張立勳攝）

台北市政府預計和布拉格締結姊妹市，祕書長薛春明8日赴議會民政委員會報告提案，協議文件使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」引發議員爭論，有議員不滿名稱違背中華民國憲法，有議員認為該文件已送布拉格市通過，對方都願接受，我們有什麼不接受的理由？最後委員會決議暫擱。

布拉格市為捷克首都及最大城市，是捷克政治、經濟中心，也是歐盟第14大城市，今年3月28日布拉格市長賀吉普（Zdenek Hrib）率團出席北市舉辦智慧城市高峰會，賀吉普主動向台北市長柯文哲提出簽署姊妹市協定，柯明年1月13日將前往布拉格拜訪。

市府預計與布拉格締結姊妹市，薛春明今與市府發言人周台竹赴議會民政委員會說明提案，補充內容文件有一份雙方協議，已經布拉格同意。

不過，國民黨議員王浩發現，協議文件中使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，違背中華民國憲法，他要求拿掉TAIWAN，否則就加R.O.C，他甚至質疑，議會都還未通過雙方締結姊妹市，竟已排好出訪行程。

無黨籍議員李慶元認為，原則上建議用「THE CITY OF TAIPEI」，沒必要觸碰TAIWAN話題，就此時此刻來講，台灣不是一個國家，不然就是挑起憲法爭議，他說，務實外交應用台北，除非對方不接受，那就不要締結了，可見對方另有目的。

民進黨議員梁文傑指出，布拉格市議會已通過，若修改還要再送布拉格，既然布拉格都願意接受使用「THE CITY OF TAIPEI, TAIWAN」，我們有什麼不接受的理由？自己再去推翻？

薛春明表示，市府對城市外接很拚，擔心改用其他名稱布拉格不接受，盼通過提案；周台竹說，柯文哲對議約知情，明年1月12日出發，13日抵達布拉格參訪。

最後，委員會召集人、議員應曉薇決議該提案暫擱，請市府把過去所有締結姊妹市議約名稱統整出來再進行報告。

(中時 )