英國下議院外交事務委員會日前發表報告，對香港法治受到侵蝕表示憂慮，並列舉證據指控中國干涉英國大學事務。中國駐英大使劉曉明周五（8日）在社交網站Twitter發文，對該份報告的無理指控表示極度關注和強烈反對，重申香港是中國的一部分，強調中國奉行不干涉他國內政的原則，呼籲英國下議員應支持兩國發展友好關係。

劉曉明強調香港是中國的一部分，不需要委員會的介入，反對英國下議院干預香港事務及中國內政，希望議員多做一些有利兩國發展的事。

劉曉明又說，中國有決心於香港全面落實一國兩制，對報告中的無理指控，表示深切關注及強烈反對。他又指，中國向來不干涉其他國家內政，亦希望在同等基礎上，相互尊重，與其他國家建立良好關係。

另外，劉曉明還稱中英在教育上的合作是兩國文化和人民交流的重要部分，強調中國尊重學術獨立且從未干預學術自由，認為有關合作對雙方有利，應被客觀看待。中國學生到英國是為了學習，而非參與政治，呼籲英國下議員應鼓勵和支持兩國更多學術合作。

(中時 )