針對近兩日有關國民黨不分區立委提名相關傳聞，國民黨今（8）日發出聲明強調，提名審查小組及委員會尚未進行討論，現在即以外界傳聞來形容本黨不分區立委名單為「老人名單」，實有失公允！

國民黨表示，對於近期各界關切不分區立委人選提名進度，以及提供相關建議，此也反映各界企盼本黨扭轉當今中華民國面臨困境之心，感謝各界的關心與督促。

國民黨強調，為了2020勝選，重返執政，自有布局。同時，也尊重媒體的觀點看法；然而接連兩日有媒體社論，均以街坊傳聞的內容或單方之意見作為評斷的依據，實有失公正、客觀之媒體本質。

國民黨說，有社論內容多引用假設性情況做評論，例如「最近傳出國民黨主席吳敦義、副主席曾永權等多位大老都排在不分區安全名單之內，引發基層反譏是『老人名單』」、「若不分區提名竟是一份『老人保障名單』，或用來分封犒賞特定人馬」；事實上，本黨的不分區立委提名目前正處於受理推薦或登記的階段，提名審查小組及委員會尚未進行討論，現在即以外界傳聞來形容本黨不分區立委名單為「老人名單」，實有失公允！

此外，媒體於社論中指稱「黨主席吳敦義鬆了口，表示願意『排在第8、9或10』，意味將進入安全名單，更進一步解讀，吳主席判斷國民黨最多當選10席。」等內容，均非吳敦義日前表達之原意，純屬臆測，毫無依據。

國民黨認為，二篇社論均指吳主席對於不分區提名心中存私。對此，吳敦義一再重申立場，對於排入不分區或順位，「還在考慮當中，沒有說一定要，也沒有說一定排在哪裡。」該評論一再使用尚未成形的現況作為斷定，恐有誤導視聽之嫌，實難令人苟同！

國民黨再次重申，吳敦義對於是否排入不分區立委或順位，始終抱持開放的態度，只要對國家社會有利、對未來國會運作有助，吳敦義皆願意以自身的閱歷、經驗，奉獻一己之力。

(工商 )