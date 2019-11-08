網友Kuso柯粉揍韓粉。安定亞提供

38歲的安定亞演過《意難忘》、《金家好媳婦》等八點檔，近來轉換跑道，以本名李建輝回到家鄉高雄競選2020年立委，他代表的是台南前縣長蘇煥智擔任召集人的「台灣維新黨」，以第三勢力之姿在高雄第6選區（苓雅、鹽埕、新興、前金、鼓山）對決現任立委趙天麟。

他是政治素人，「我沒有任何政治色彩與背景，台灣維新黨願意給我參選機會，所以我也發揮演藝圈專才做各種角色扮演，是候選人兼總幹事、主任、美術、政策小編、外聯等，1個人當10個人用」。

安定亞多年來負面新聞纏身，尤其5年前和秦楊酒後打了他一拳，安定亞不甘示弱回擊，雙方互毆都被起訴，最後到了法院才握手言和、互相撤告。安定亞這次回故鄉參選立委，巧合秦楊9年前也曾回到高雄參選市議員，安定亞說，那件事之後，他曾在外面餐會遇過秦楊，通過電話互相打氣祝福，也在電視上看到秦楊出現在韓國瑜的造勢現場，現在已鮮少聯絡。

前陣子安定亞一度被柯文哲的台灣民眾黨提名選立委，網友因此Kuso「柯粉揍韓粉」笑話，讓他沒好氣的說：「什麼柯粉揍韓粉！？我跟秦楊先生因誤會所造成的事件，在多年前已經公開說明過了，當時是先被攻擊才還手。」

安定亞日前在媒體上虧秦楊當年選市議員時「到處給人跪」，今說：「我有印象他議員選舉的時候好像有跪楊秋興，但在跪什麼我不知道，他自己選議員去站楊秋興的台幹嘛？應該是請縣長幫他站台啊。新聞出來感覺好像在跪楊秋興、又跪選民，這麼浮誇的事情我真的沒辦法，縣長跟議員的選舉是一起的，他自己選議員怎麼去跪求選民投楊，不是投自己，太奇怪的邏輯了，我只希望大家能給我這個年輕人一個機會，為大家服務，我不會四處拜託，跪天跪地跪父母，我不會為了想要勝選跟誰下跪」。

(中時 )