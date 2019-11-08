牛奶價格在全球範圍內不斷攀升，其中最重要的原因是大陸對牛奶需求出人意料地激增。

世界第二大經濟體的大陸公民正食用更多添加在烘焙食品及茶飲的乳製品，像是乳霜奶蓋茶或起司奶蓋茶

牛奶產品傳統上並不是中國菜的主要組成部分，但是大陸人正在喝更多的牛奶，越來越喜歡吃奶油甜點，並摻入日常食品中，例如春捲和湯圓。

在美國，歐洲和大洋洲，去年脫脂奶粉的批發價格分別上漲了31％，39％和49％，脫脂奶粉是商業生產的冰淇淋，巧克力，蛋糕和麵包中的常見成分。根據美國乳製品出口委員會的數據，11月，這三個地區的商品平均價格為每噸2683美元，為2014年10月以來的最高平均水平。與此同時，全脂奶粉的價格比去年同期上漲了約14％。

自爆發毒奶粉事件以來，大陸擴大進口牛奶以滿足國內消費者需求。根據海關數據，中國到8月31日為止的前八個月對脫脂奶粉及全脂奶粉的進口量增加，分別比去年同期增加逾三分之一和23%。

(中時電子報)