環保署長張子敬。（潘千詩攝）

環保署今天在中正紀念堂演藝廳舉行「國家企業環保獎」頒獎典禮，由環保署長張子敬親自表揚在環保工作上表現優異的企業，獲獎企業有38家，包括3家巨擘獎、7家金級獎、12家銀級獎、16家銅級獎、另有18家獲得入圍獎；張子敬表示，以往企業得3次榮譽獎就畢業，為了讓企業能持續在環保領域中努力、進步，本次新增「巨擘獎」，因此得獎不易。

今年獲得標竿組巨擘獎的3家企業，包括第一商業銀行、新北市八里垃圾焚化廠委託達和環保服務股份有限公司代營運操作管理、科技部南部科學工業園區管理局（台南園區資源再生中心），皆為過去3年獲獎獲頒榮譽環保企業獎後再度參選，且環保績效表現仍績優獲得委員肯定。

張子敬致詞時表示，大家努力拚經濟的同時，也應對環境保護盡一份心力；本次遴選發現，以往企業認為把污染防治做好已經很棒，現在污染防治做好已變基本，改從綠色設計、綠色廠房、節能減碳、循環經濟一起努力；目前全世界最夯的就是永續發展，期待大家發揮影響力，讓更多人為環保努力，企業能永續發展，國家就能永續發展。

第一商業銀行總經理鄭美玲表示，作為金融金購，一定有追求財務目標的壓力，但也深刻體會回饋社會的責任；在環境永續部分，把核心業務跟環境保護做結合，有計畫、有系統，由內而外來推展，將老舊建築改造成綠建築，做垃圾分類、減量、無紙化；提供綠色融資優惠、貸款，積極支持政府的再生能源政策發展，107年主辦超過100億指標性再生能源聯貸案，發起綠色信用卡、捐款支持有機農業、植樹等活動，透過都更融資，締造38棟銀級以上綠建築。

新北市八里垃圾焚化廠廠長陳丁全說，為了讓在地感到安心，焚化廠的煙囪絕不冒煙，垃圾也絕不會有臭味外溢，並在節能上做努力等。

科技部南科管理局副局長鄭秀絨說，做環保工作，要很踏實去做、很誠懇、不要欺騙，把該做的事情提前做好，想在前面；南科是全國唯一目的事業主管機關有設焚化爐的地方，並輔導廠商從源頭減量、協助媒合再利用機構，或與學術單位合作是否能研發再利用技術。

環保署表示，感謝每家企業對環境保護工作的支持與付出，國家的進步不僅靠政府努力，更需企業及民眾共同參與，期望藉獲獎企業優良環保事蹟，促進其他企業已得獎者為楷模，成為進步共好的動力。

(中時 )