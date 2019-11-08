警方強力執法將駕駛壓制在地。（楊漢聲翻攝／楊漢聲台東傳真）

朱姓男子7日駕駛自小客車在南迴公路連續違規超車，遭警方發現鳴笛示意停車受檢，但朱姓駕駛竟將自小客車橫停在路中拒檢，導致南迴公路雙向車流受阻，最後警方破窗將人抓出，依違反刑法公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

大武警察分局森永派出所員警於7日下午2時許執行巡邏勤務時，在台9線448.6公里處發現1輛白色自小客車連續違規超車，因該路段多為彎道，且當時車流量大，為顧及其他用路人安全，員警乃鳴笛示意該車停車受檢。

但朱姓駕駛人竟將車輛橫停於道路中央阻礙交通，造成南北向雙向交通阻塞，期間員警多次要求駕駛下車接受盤查，並立即將車輛移置路旁，但朱姓駕駛人均置之不理。為避免交通堵塞，員警強力執法擊破自小客車車窗後將朱姓駕駛人拉出，迅速將車輛移置路旁恢復交通順暢。

過程中警員李峻安還因擊破車窗，造成左手掌遭車窗玻璃碎片割傷，經送醫治療包紮後，幸無大礙。大武分局呼籲南迴公路多為彎曲道路，請駕駛人務必遵守交通規則，切勿雙黃線超車，避免因而發生不必要的意外，以維護自身及其他用路人之安全

(中時 )