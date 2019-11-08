吳不分區立委引爭議 何庭歡：尊重主席決定 13:032019/11/08 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義是否列入不分區安全名單內引發黨內交鋒，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，相信主席及黨中央會做出最好的決定，尊重主席的職權。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義有意將自己列入不分區第8至10名，傳出藍營各縣市正副議長面練吳敦義，應以「韓國瑜勝選為先決條件」，吳則應列安全名單邊緣。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今表示，不分區名單是主席職權，韓市長有跟主席交換意見，希望朝向總統立委聯合競選，互相幫忙，我們尊重主席跟黨中央做出最貼近選情及最吸引支持者的決定。 對於藍營縣市正副議長建議吳敦義列在不分區安全名單邊緣的第12至14名，若吳進入國會，國民黨推選立院龍頭「非吳莫屬」。何庭歡表示，相信主席會考量整體選情後做出決定。 投票》豪宅案，是否影響韓國瑜選情？ (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 #不分區立委 #吳敦義 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓蔡對決 有熱度勝無溫度 04:102019/11/04 論壇廣場 陸惠台26項 國民黨：累積善意才能維繫兩岸和平 15:112019/11/04 政治 派出所廁所也分藍綠 韓國瑜親口證實憋尿跑行程 18:342019/11/04 政治 趙少康願列國民黨立委不分區21名 吳敦義喊：太神了 19:582019/11/05 政治 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 陳杰籲吳敦義勿自列不分區 他願退選立委 20:082019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 保送自己 吳敦義害黨誤國 04:102019/11/08 時論廣場 政治熱門新聞 高嘉瑜這2句話他斷言慘了：已激怒五百萬人 - 政治 綠狂打韓7200萬 網：火要燒到小英了 - 政治 宋一招重手對付韓 他驚：大內高手！ - 政治 最新民調出爐 網看完驚吼：嚇死人！ - 政治 葉元之竟加入罷韓臉書社團？ 韓辦這樣看 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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