國民黨主席吳敦義有意將自己列入不分區第8至10名，傳出藍營各縣市正副議長面練吳敦義，應以「韓國瑜勝選為先決條件」，吳則應列安全名單邊緣。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今表示，不分區名單是主席職權，韓市長有跟主席交換意見，希望朝向總統立委聯合競選，互相幫忙，我們尊重主席跟黨中央做出最貼近選情及最吸引支持者的決定。

對於藍營縣市正副議長建議吳敦義列在不分區安全名單邊緣的第12至14名，若吳進入國會，國民黨推選立院龍頭「非吳莫屬」。何庭歡表示，相信主席會考量整體選情後做出決定。

(中時 )