台中市昨天(7日)驚傳母子3屍命案！台中市中區光復路上一棟大樓出租套房，晚間近6點半先發現一對母子陳屍房內，2人都全身僵硬、已出現屍斑，研判死者為29歲邱姓女子及一對僅1歲的雙胞胎男嬰，因現場初步查無遭破壞痕跡，也無任何加工工具，檢察官與法醫今天上午相驗後，發現套房內冷氣未關且開得很強，且私人的錢包手機等物品全都不翼而飛，在尚未釐清前，警檢恐將朝向他殺方向偵辦。。

昨(7日)晚間近6點半，光復路上的一間出租套房房客聞到奇怪臭味，大樓管理員立即通報消防單位到場協助，但消防人員進入屋內，只見到年約29歲的女子包裹在棉被內、已經沒有生命跡象。

消防局指出，因死者身體都已僵硬、也出現屍斑，研判死亡多時，即轉請警方處理後續事宜，但警方鑑識人員抵達現場進一步清查，再翻開包裹著死者的棉被時，赫然見到女子懷裡還抱著2位年約1歲大的男嬰，因其頭、臉沒有露出棉被外，第一時間未被發現。

據了解，現場初步沒有發現任何可以自傷物品，房間門窗也無發現遭受人為破壞痕跡，而死者多月前才帶著小孩搬至此居住。警方表示，初步推斷死者應為房客邱姓女子與她的小孩？但檢察官與法醫驗屍後及勘驗後，發現死者手機錢包等隨身物品都不翼而飛，疑點重重，因此會持續清查現場相關跡證，在未釐清前，恐將朝他殺方向偵辦。

(中時電子報)