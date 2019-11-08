阿憨鹹粥是台南70年歷史的美食店家。（程炳璋攝）

阿憨鹹粥老闆張森雄認為即食包要保證能鎖住風味，才算研發成功。（程炳璋攝）

台南市北區公園南路一家70年老字號鹹粥店，經過多年研發，8日推出4款常溫即時包，未來不僅能滿足在地民眾，連國際觀光客也能品嘗台南道地的鹹粥風味。

台南美食老店多，很多熱食卻有保鮮問題，無法攜帶太遠，只能現場品嘗才不失口感。一家70年歷史的鹹粥店，一直以新鮮虱目魚、牡蠣等海鮮料熬煮粥品聞名府城，經常出現在台南美食觀光地圖中。

阿憨鹹粥二代老闆張森雄表示，為了維持鹹粥品質，過去堅持不願經營連鎖店，卻常有國外觀光客向店家抱怨，鮮甜的虱目魚粥只能現場品嘗，無法帶回國外分享給親友，十分可惜。讓他思考研發能夠保鮮的即時包。

經過幾年的準備，業者研發出4種即時包口味，包括虱目魚粥、魚燥、虱目魚香腸與魚酥，每包都可常溫保存，方便攜帶，他表示，研發的即時包可以鎖住70年鹹粥的老味道。

其中虱目魚粥口味的即時包用特殊保存技術，完整包覆鹹粥原汁原味，國外民眾也有機會品嘗台南道地美食。

知名作家魚夫8日稱讚這是小時候常吃的鹹粥店，長大吃來不僅是美食，還是小時候的回憶。即時包未來可以買給外縣市親友當伴手禮，出國旅遊也能隨身攜帶，在各處品嘗台南味。

張森雄表示，4款產品都送SGS認證，並投保5000萬時安險，除了店內可購買，也能上網訂購。

(中時 )