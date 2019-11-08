愛喝咖啡或是一些不良習慣可能導致牙齒變黃，然而在醫學上，牙齒變黃有可能也是生病的警訊。有位高血壓病人，牙齒變黃1年都找不到原因，讓他深感困擾，沒想到，一經檢查竟發現是胃癌。

近日在節目《醫師好辣》中，腎臟科醫師洪永祥分享，有位50歲高血壓的病人定期都會來拿藥，但病人有天卻向醫師反應，你開的藥是不是有讓牙齒變黃的成分？因為最近每個見到我的人都說我的牙齒很黃。醫師聽了表示，的確有些藥吃了會讓牙齒變黃，但你的藥並沒有這成分啊！

後來病人又說，曾去牙科檢查，僅發現琺瑯質受損，但他明明沒有喝酸性飲品的習慣，卻仍找不出牙齒變黃的原因。於是洪永祥便聯想到「胃酸逆流」，便詢問病人是否曾經有「火燒心或聲音沙啞」的症狀，但病人也搖頭說沒有。

完全摸不著頭緒的狀況，洪永祥只好建議病人去腸胃科檢查看看，沒想到胃鏡一照下去，竟在胃的底部發現一個3公分的潰瘍。做完切片後，結果竟是胃癌第一期。後來，洪永祥翻查過往案例發現，原來過去也曾有因牙齒變黃罹癌的案例，但這是相當罕見的情況！

(中時電子報)