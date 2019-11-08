印度研發了30年的LCA光輝戰機終於正式服役，同時也著手研發艦載版，讓印度民眾相當興奮。（圖／美聯社）

最近印度航空工業發展頗有斬獲，其研發多年的國產光輝(LCA)輕型戰機已開始服役並研發艦載型，獲得印度民眾在網路上熱烈追捧議論，甚至指稱LCA小巧靈活且具有隱身優勢，在與大陸殲20近戰時有獲勝機會。但很多網上評論認為兩款戰機差異太大，這種比較沒有意義，大陸的媒體則更譏嘲這是印度人「異想天開」，真要對抗殲20只有指望印度5代機完成，那恐怕還要等30年。

據《新浪軍事》報導，近年來，印度在航空工業領域成績不錯，除LCA戰機服役並研發出艦載型號外，還獲得組裝生產蘇-30MKI的能力，其國產「北極星」軍用直升機也出口海外。這些成果令印度網民沾沾自喜，在國外最大的問答平台Quora上提出「軍事專家如何對比殲20與LCA戰機」的問題，獲得許多網友熱烈回應。

中印兩國向來不睦，加上殲-20名氣大，印度光輝戰機服役後，印度網民熱議兩架戰機對戰的勝負機率。（圖／新華社）

大部份網友認為把輕型LCA戰機與重型殲20戰機作比較沒有意義，LCA要比也該去比較巴基斯坦與大陸合作製造的梟龍戰機。但殲20仍是比較受到關注，有印度網友稱，LCA並未經歷實戰考驗，較小的機體也限制了它的發揮，當然殲20也未經過實戰考驗，如果真到了交手的那一天，贏家將會是先開火的一方，這一點已經被歷史證明了無數次。

另外有些印度網民則認為，LCA機體小，大量採用了複合材料，在隱形性能上擁有優勢，而殲20機體龐大還擁有鴨翼，隱形性能應該不及LCA；再加上LCA小巧靈活，在近距離空戰中很佔據優勢。只要LCA能夠通過戰術設法接近殲20，就擁有獲勝的機會。

報導分析稱，這些觀點很明顯站不住腳，以目前航空技術來看，機體小並不代表機動性一定強，並且LCA的飛行速度遠不如殲20，且LCA載油量較低，實戰中LCA根本沒有追上殲20的機會，與殲20進行近距離空戰完全是異想天開。兩機即便是進行近距離空戰，殲20在鴨翼的幫助下機動性也佔據絕對優勢，根本不會給LCA獲勝的機會。

至於雷達隱形問題，機體小並不代表雷達信號特徵小，否則米格21的隱形性能豈不是比F22強？殲20導彈內置在彈倉中，而LCA只能外掛，光這一點就註定雙方的隱身性能不在一個檔次。LCA的設計始於上世紀80年代，根本沒有考慮什麼隱形性能，所謂隱形性能強純屬無稽之談。

報導認為，印度想靠LCA對抗殲20完全是異想天開，只有等到印度5代機AMCA順利服役後，印度才有可能獲得比肩殲20機會，不過從LCA戰機研發進度來看，AMCA離服役恐怕還需要等30年。

(中時電子報)