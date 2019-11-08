台中市議會8日財政經濟業務質詢，市議員黃守達指出，目前中部地區供電已非「中電北送」而是「南北電中送」，台中用電已呈現失衡狀態，市府必須正視問題，提出負責的能源政策。黃守達更要求提升節電效率，把「小型能源管理系統」放進台中住商節電補助，經發局長也當場承諾將在明年一月納入。

黃守達指出，根據台電統計報告，今年前10個月，中部約有81％的時間需要依賴南部與北部的電力調度支援，中市的用電量成長率也是連年居高不下。黃守達説，用電成長來自經濟成長，但要對抗空污，又要維持供電平衡，一定要開源節流，多管齊下。

黃守達質疑，台中市住商節電補助是三年期計畫（2018-2020），獲中央補助經費7.67億。但2018年卻只使用了1000多萬，使用率非常低。經發局業務報告也顯示，直至2019年8月，台中市也才補助出去8000多萬。

黃守達指出，新北市今年的住商節電行動計畫（新北市服務業節能設備汰換補助）編列6.9億，現已全數申請完畢，且已累計2000多萬的申請候補，相較之下台中顯然還有很大的努力空間。黃守達説，張峯源局長也曾經擔任過新北市的局長，應該能夠了解箇中問題，那為什麼新北可以，台中不行？

黃守達表示，檢視六都的住商節電補助，除了高雄跟台中，其餘城市都有補助51kW以下的小型能源管理系統，開放服務業與社區申請。黃守達認為，缺乏小型的補助，未能激發民間參與的能量，就是補助使用率低落的關鍵原因。

黃守達要求，既然已經「南北電中送」，那節電就不能拖。經發局應儘速推動小型能源管理系統的補助，讓更多人加入節電的行列。張峯源局長現場承諾，將會在明年一月前把小型能源系統補助納入住商節電補助計畫。

(中時 )