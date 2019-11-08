世界排名第2的台灣「羽球一姐」戴資穎，今天在大陸福州公開賽女單8強繼續在左膝包紮下上陣，對決世界排名19的21歲韓國小將金佳恩，小戴首局雖曾失常連丟8分，仍以21比15、11比21、21比13勝出，力戰52分鐘後挺進女單4強。

小戴生涯3度遭遇金佳恩都在今年，此前世錦賽與法國公開賽均以直落2勝出，此次在福州8強碰頭，小戴以5比0開局先給對手下馬威，未料7比2領先時，小戴突然恍神連丟7分，反以7比9落後。

幸而小戴及時回穩，立刻以扣殺與小球連續出招，連得3分反超。接著兩人一路纏鬥，14平後小戴連拿3分拉開差距，金佳恩雖然追回1分，但小戴立刻連下4城，以7比1攻勢收下首局。

次局換邊，戴資穎陷入苦戰，3平後被金佳恩拉開領先，技術暫停以7比11落後。接著小戴連拿3分，追成11比13，此時卻連丟8分，讓金佳恩以21比11扳平局數。

決勝第3局，戴資穎回到拿下首局的半邊球場，從2比5落後下展開反攻，以5比0攻勢超前，金佳恩雖然追成6比7，但小戴拉吊後斜線切球得分，讓對手撲接不及，技術暫停以11比7保持領先。

換邊後小戴再將比數拉開成14比7，金佳恩雖曾追到2分差，仍被小戴以6比0封關攻勢澆熄反撲氣勢，生涯3度遭遇都敗給小戴。戴資穎下役將遭遇現役球后奧原希望vs.大陸女將何冰嬌的勝方。

(中時電子報)