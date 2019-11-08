安定亞曾演出《意難忘》。取自臉書

安定亞曾演出《金家好媳婦》。取自臉書

安定亞嘆這樣的店面，在高雄的租金竟要價60萬。取自臉書

演過《意難忘》、《娘家》、《新兵日記》、《天下女人心》、《金家好媳婦》等鄉土劇的安定亞，近來轉換跑道，以本名李建輝回到家鄉高雄競選2020年立委，他代表的是台南前縣長蘇煥智擔任召集人的「台灣維新黨」，以第三勢力之姿在高雄第6選區（苓雅、鹽埕、新興、前金、鼓山）對決現任立委趙天麟。

安定亞多年來負面新聞纏身，此次參選，擔心負面新聞標籤受影響？安定亞自認個性較衝動，但強調自己絕不是個壞人，也從無害人之心，參選過程中風波、質疑聲浪不斷早有心理準備，為此他在臉書秀出「良民證」，並還原他4個社會案件始末，證明自己沒有任何前科和犯罪記錄。

他直言，「之前負面的新聞影響不大，也許大家檢視政治人物的道德標準比較高，但比起貪污、違背民意、強行闖關對人民沒幫助的法案的那些民意代表，我的事根本是小事，尤其許多支持者知道我會打架，還很支持我替他們打進國會破除惡法除弊興利，要打我就去立法院打」。

選舉剩下2個月，安定亞最近急忙尋找適合的競選辦公室，發現許多很好的店面都在招租，覺得高雄景氣真的很慘，且被許多房東刁難，無奈說：「之前選高雄市長的陳其邁可以租短期的，同個地點我要租，跟我開價1個月60萬，廣告牆費用另計，不願意短租給我，我長租下來幹嘛？又不是要租起來選下屆高雄市長」？

目前他都是一個人騎摩托車出去找，邊找邊問，大部分不錯的地點都要長租，不然就是高額租金，「還有人遇問我是什麼黨要出來參選，高雄真的是個綠油油的城市，可以想像當初韓國瑜下來選市長是什麼情況了」。

安定亞拿出破釜沉舟決心，雖沒金主，只得先拿出自己的百萬積蓄硬撐打選戰，家人和圈外女友都支持？他表示，「離開家裡到台北進演藝圈快20年，有機會能回故鄉高雄替鄉親們服務，也可以比較長的時間待在家裡陪陪我的父母親，長輩當然是很開心，但選舉這種事他們也不懂，只覺得都是一些政二代為了延續政治生命或富二代可以繼續發大財，才有機會能參與政治的事，擔心我會花光所有積蓄，但我只想好好替人民做事情，替父母親爭光，也替自己留個好名聲」，女友不會陪他一起跑基層，就是在背後默默支持。

(中時 )