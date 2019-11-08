為了打文化「團體戰」，文化內容策進院今（8）日正式揭牌，蔡英文總統、文化部長鄭麗君皆到場參與、致詞。鄭麗君也宣布，文化部和文策院將攜手啟動兩個新的五年計畫，將投入「兩個百億」，也會在台北華山文創園區旁，目前是停車場的位置，再推動五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫，未來由文策院負責營運。

蔡英文致詞時表示，文策院要肩負起三個重要任務：一是成為連結政府、民間和業界的重要組織；二是支持創作人才和文化內容的發展，打造文化品牌；三是讓好的作品和人才被世界看見，催生文化產業的生態系，「希望文策院的存在，讓台灣能在國際舞台更加活躍。」

鄭麗君表示，《文創法》自2010年立法後，文策院的成立是這十年來大家期待已久的一刻。自明年開始，影視局會開始新的五年中程計畫，投入100億預算，推動台灣影視音產業發展。另一方面，文策院也已經編列國發基金100億的投資額度，主動進場點火，帶動民間一起投資，讓投資台灣文化成為一門好生意。

文策院董事長丁曉菁表示，國發基金投資審核機制已經有一套規範和方向，文策院會做的是協助業者，對焦營運或新創計畫，朝符合產業發展、催生健全產業生態系的方向前進。

丁曉菁表示，文策院啟動後，最重要的任務就是要能帶動民間投融資，共同點燃民間文創產業的動能，「新創業者需要對街資本市場時，在專業上無論是在財會、法律、合約等，都能向文策院尋求協助。成熟的業者若要找異業結盟的夥伴，文策院也是最好的平台。」

鄭麗君也表示，根據最新的2018年文創產業統計，台灣文化產業從業人數已經超過台灣人口1％，有26萬人，產值也從2016年的8200億，成長達到近8800億，創下歷史新高。

(中時 )